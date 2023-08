renategranade pixabay Arquivo: Pedalar é um exercício saudável e uma forma de transporte limpa e prática, cultivada em muitos países desenvolvidos.

A Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de São Paulo iniciou, em agosto deste ano, o projeto "Pedal Sampa". Uma iniciativa em parceria com a Associação Brasileira de Ciclomobilidade com investimento de R$ 6,5 milhões voltados a oferecer, de graça, bicicletas para todas as regiãos da capital nos domingos e feriados.

A programação vai até fevereiro de 2024 e conta com atividades simultâneas em seis diferentes pontos da cidade de São Paulo. Veja os detalhes:

Quais locais estão selecionados para a realização do "Pedal Sampa"

Centro Esportivo Tiquatira (zona leste), Parque do Carmo (zona leste), Centro Esportivo Butantã (zona oeste), Centro Esportivo Jardim São Paulo (zona norte), Parque Praia do Sol (zona sul) e Rua Vergueiro (em frente ao número 2850, entre as estações de metrô Ana Rosa e Vila Mariana).

Cada um desses locais conta agora com uma infraestrutura específica, incluindo uma tenda para a disponibilização de bicicletas em empréstimo (totalizando 120 bicicletas) e monitores especialmente treinados para auxiliar e orientar os ciclistas.

Além disso, é oferecido um serviço de oficina de reparos rápidos, com uma equipe capacitada para lidar com qualquer eventualidade.

O uso das bicicletas oferecidas no "Pedal Sampa" é restrito a ciclofaixas, ciclovias e áreas de parques. A modalidade de empréstimo permite que os usuários desfrutem das bicicletas por uma hora, com a possibilidade de renovar o período caso não haja fila de espera.

Pessoas idosas, crianças e cidadãos com mobilidade reduzida terão prioridade no acesso às bicicletas, com uma quantidade específica de unidades reservadas para esse público.

A participação no programa é gratuita e para fazer uso das bicicletas em empréstimo ou aproveitar os serviços da oficina, não é necessário realizar uma inscrição prévia. Basta comparecer a um dos pontos de atividade com um documento original contendo foto, válido em território nacional. Este documento será retido durante o período de empréstimo da bicicleta.