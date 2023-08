Divulgação Arthur Lima e Robson Tuma, ambos ligados a Tarcísio de Freitas, podem compor chapa com Ricardo Nunes

O secretário da Casa Civil do governo de São Paulo, Arthur Lima, um dos cotados para ser vice do atual prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), nas eleições do ano que vem, assinou ficha de filiação no Partido Progressista nesta quinta-feira (17). O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) participou do ato ao lado de outros políticos do PP.

A festa pela filiação de Lima reuniu gente de peso do partido. O presidente nacional, senador Ciro Nogueira, ex-chefe da Casa Civil no governo de Jair Bolsonaro (PL), esteve no evento. Ao lado dele, outros figurões do partido, como o senador Esperidião Amin, o deputado federal Fausto Pinato e pelo menos mais cinco senadores.

As arrumações para a chapa encabeçada por Ricardo Nunes, que vai disputar a reeleição, envolvem outros nomes que começam a surgir. O vice-presidente municipal do Republicanos, ex-deputado Robson Tuma, também ligado ao governador, é outro que pode ser indicado para ser o vice.

Poder

A indicação de Lima para vice na chapa de Ricardo Nunes soa como alívio para o governo de Tarcísio, já que Gilberto Kassab teria maior poder de fogo nas tratativas com aliados.

O governador estaria atuando nos bastidores para forçar o arco de aliança em torno da reeleição de Ricardo Nunes. Tarcísio de Freitas não se manifestou sobre o assunto no evento.