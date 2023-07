Reprodução Tanque de quase 3 toneladas se desprende de caminhão e sai 'rolando' por rua de Várzea Paulista

Um incidente inusitado ocorreu na tarde de segunda-feira (3), no bairro Jardim Promeca, em Várzea Paulista (SP), quando um imenso tanque, utilizado para armazenar gás, se desprendeu de um caminhão e deslizou desgovernadamente por uma das ruas da região.



A cena foi capturada por uma câmera de segurança e, por sorte, ninguém saiu ferido. Assista:

A Defesa Civil informou que o tanque é utilizado para armazenar gás e no momento do acidente, possuía apenas areia. Ninguém ficou ferido. pic.twitter.com/UdlRRtzKRM — 𝕀𝕟𝕥𝕖𝕣𝔽𝕒𝕥𝕠𝕤 ™️ (@inter_fatos) July 4, 2023

Com aproximadamente três toneladas, o tanque carregava apenas areia no momento do acidente e estava sendo transportado para manutenção. Ao cair na rua, o impacto deixou marcas no asfalto devido ao peso da estrutura e espalhou o conteúdo que estava em seu interior.

O vídeo mostra a esfera de aço rolando descontroladamente e chegando perigosamente perto do muro de uma casa. No trajeto, atingiu o muro de uma igreja e até quebrou um poste antes de finalmente parar ao colidir com outra parede de uma residência no final da via.

O impacto da colisão deixou parte da rua sem energia, exigindo a intervenção da companhia de serviço elétrico local, que compareceu ao local durante a tarde. Além disso, para a limpeza da área, um caminhão tanque foi solicitado.

Após o ocorrido, a Defesa Civil determinou a interdição da igreja e da casa onde o tanque finalmente parou para garantir a segurança dos moradores e fiéis. A situação chamou a atenção dos moradores locais.