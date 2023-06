Como foram encontrados

Eles foram até um chalé em Monte Verde para passar o fim de semana, chegando na tarde de sexta-feira (23). O proprietário do chalé achou estranho a perda de contato com o casal desde a noite de sexta-feira, o que o levou a entrar no quarto na manhã do sábado (24). Lá, Walther e Alessandra foram encontrados caídos no chão. As equipes de resgate foram acionadas, mas eles já estavam sem vida.