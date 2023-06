Reprodução PM é atacado no centro de SP e tem munição levada por bandidos

Um policial militar da Rocam (Ronda Ostensiva com Apoio de Motocicletas) foi alvo de um ataque por parte de um grupo de pessoas durante uma abordagem, resultando no roubo de munições. O incidente ocorreu no sábado (10), na Rua Conde de Sarzedas, localizada no centro de São Paulo.

De acordo a corporação, o policial militar estava realizando a abordagem de um homem quando foi surpreendido pelo grupo, que tentou roubar sua arma.

O PM estava acompanhado de um colega, ambos em motocicletas, e estavam seguindo dois homens em uma terceira moto. Enquanto o passageiro desembarcou, o policial desceu de sua moto para abordá-lo. No entanto, seu colega não percebeu a situação e continuou acompanhando a moto dos suspeitos.

Aproveitando a oportunidade de o agente estar sozinho, o grupo o atacou e roubou um carregador de pistola contendo 15 munições, além dos registros de autuações de trânsito e outros pertences policiais que estavam no bagageiro da motocicleta.

Um vídeo registrado mostra os indivíduos tentando segurar o braço do policial para pegar sua arma, lançando objetos contra ele, e várias pessoas tentando puxar o homem abordado, que estava sendo segurado pelo policial militar. Na tentativa de dispersar a multidão, o PM disparou duas vezes para o alto.

Outro vídeo também registrou o momento em que os agressores pisaram na moto do policial.

Após o ocorrido, o soldado conseguiu chamar outras equipes para receber apoio e controlar a situação. O passageiro da moto foi preso e levado à delegacia, enquanto o condutor da motocicleta conseguiu fugir, mas foi identificado posteriormente.

Até o momento, não há informações sobre a prisão de algum membro do grupo que atacou o policial. A Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) não se pronunciou sobre o caso.