Reprodução Homem teve mal súbito e foi coberto por manta em lotérica, no interior de SP

Um homem faleceu em uma lotérica em São José dos Campos, no interior de São Paulo , após sofrer um mal súbito na última segunda-feira (5). O estabelecimento, no entanto, continuou aberto e recebendo pessoas. Uma moradora da cidade registrou o ocorrido, mostrando o cadáver do idoso coberto ao lado da fila do atendimento. O caso ocorreu na Lotérica Paraíso, no bairro Jardim América, por volta das 14h.

Na imagem, é possível ver o corpo caído no chão, coberto por uma manta térmica, enquanto outras pessoas esperam, ao lado. Os clientes observam a cena enquanto a fila flui normalmente.

Veja o vídeo:

⏯️ Homem morre dentro de lotérica, que continua funcionando em São Paulo. pic.twitter.com/WiqtmvZ646 — Metrópoles (@Metropoles) June 6, 2023









Após o idoso desmaiar na fila do caixa, policiais militares foram acionados para o atendimento da ocorrência. Ao chegar no local, os agentes encontraram a vítima já em óbito sendo socorrida por uma equipe do Samu.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG .