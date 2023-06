Reprodução/ CET Restrição volta a vigorar nesta segunda-feira (12)

A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT) e da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), anunciou a suspensão do rodízio municipal de veículos na quinta-feira (8) e na sexta-feira (9), em razão do feriado prolongado de Corpus Christi .

Veja as regras do rodízio, segundo o final da placa do carro:

Segunda-feira: não circulam veículos com placas de final 1 e 2;

Terça-feira: não circulam veículos com placas de final 3 e 4;

Quarta-feira: não circulam veículos com placas de final 5 e 6;

Quinta-feira: não circulam veículos com placas de final 7 e 8;

Sexta-feira: não circulam veículos com placas de final 9 e 0.

Já na sexta, as demais restrições existentes na capital devem ser mantidas:

Rodízio de veículos pesados (caminhões);

Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF).

Faixas exclusivas para ônibus também estarão liberadas.

Restrição volta a vigora a partir de segunda-feira (12).

