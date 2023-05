Fred Casagrande/Prefeitura da Praia Grande Praia Grande reduz inadimplência do pagamento de unidades habitacionais





A Prefeitura de Praia Grande desenvolve um pacote de medidas que beneficiam diretamente as famílias residentes nos conjuntos habitacionais da Cidade. As ações, que tiveram início em 2021, influenciaram diretamente na redução da inadimplência dos pagamentos das parcelas referentes aos contratos das unidades habitacionais de interesse social do Município.

Em 2021, a taxa de inadimplência chegou a 39%. Com a implantação das medidas efetuadas pela Administração Municipal, já em 2022 ocorreu a sensível queda do índice para 29%. Com a manutenção dos projetos efetuados, a tendência de redução de famílias inadimplentes se manteve neste ano de 2023 com a taxa chegando a 27%.

Entre as ações colocadas em prática pela Prefeitura de Praia Grande, diante dos desdobramentos da pandemia, a Secretaria de Habitação (Sehab) da Cidade criou uma lei que facilitou a vida daqueles moradores que atrasaram as parcelas de seus imóveis.

Mais de 100 famílias praia-grandenses se beneficiaram com acordos de parcelamento e negociações de contrato, além de convocações e notificações para negociações de débitos efetuadas nestes anos. Mais de 200 atendimentos no guichê da Sehab, que fica no Paço Municipal, foram efetuados com o objetivo de facilitar a retomada dos pagamentos, dentro das diretrizes da legislação vigente.

Mais empregos - Mas os atendimentos realizados pelas equipes da Sehab para as famílias dos conjuntos habitacionais avançaram ainda mais. Praia Grande criou alternativas para acelerar a retomada econômica em meio à pandemia da covid-19 e, desta forma, atrair mais investidores e empresas de olho na geração de novas vagas de emprego para a população.

Paralelamente a estas ações, uma parceria entre as secretarias municipais de Habitação e de Assuntos Institucionais (Seai) chamou a atenção. Moradores de conjuntos habitacionais praia-grandenses foram direcionados para serviços prestados no Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT) local.

Os números comprovam o sucesso do trabalho desenvolvido. Mais de 100 praia-grandenses residentes em conjuntos habitacionais da Cidade foram encaminhados para cursos de capacitação, dentro do programa municipal Qualifica PG, vagas de trabalho e cadastramento no sistema do PAT.

“As ações já desenvolvidas colocam em prática diversas metas estabelecidas no plano de governo da prefeita de Praia Grande, Raquel Chini. Programas e projetos como o Parceria em Cores, Horta Comunitária, por exemplo, refletem em mais qualidade de vida para as famílias. Todas essas melhorias também trazem mais orgulho e elevam a autoestima das pessoas. Vamos trabalhar para novas realizações para a Cidade e seus moradores”, comentou o secretário de Habitação do Município, Anderson Mendes.

Oportunidades - A parceria entre a Prefeitura de Praia Grande e o Centro de Aprendizagem Metódica e Prática de Praia Grande (Camp-PG) é outra iniciativa de sucesso. A ação está beneficiando jovens que residem em conjuntos habitacionais da Cidade possibilitando o acesso a cursos, capacitações e também encaminhamento ao primeiro emprego.

A equipe de assistentes sociais da Sehab realiza atividades de orientação voltadas para as famílias residentes nos conjuntos. A partir desta etapa, os jovens são encaminhados para o Camp-PG para a realização de cadastro e posterior atendimento.