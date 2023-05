Lucas Martins O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) no plenário vazia da Alesp na última sexta-feira (5)

O deputado estadual Eduardo Suplicy (PT) discursou para um plenário completamente vazio na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), nesta última sexta-feira (5).

“Dos 94 deputados estaduais, o único que compareceu nos primeiros 15 minutos da sessão ordinária fui eu”, contou o parlamentar em suas redes sociais.

Pela ausência de colegas, o deputado explicou que ele mesmo acabou presidindo a sessão. “Presidi a sessão e fiz um pronunciamento de 15 minutos sobre a importância de ter sido aprovada a iniciativa do presidente Lula de agora se pagar o mesmo para homens e mulheres na mesma função”, informou.

A imagem publicada pelo deputado em suas redes mostra as cadeiras vazias à frente. “Como nenhum outro parlamentar chegou, dei por encerrada a sessão”, completou.

















