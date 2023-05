Reprodução Osil Vicente Guedes tinha 49 anos

O comerciante Osil Vicente Guedes, de 49 anos, foi acusado injustamente pelo roubo de uma moto e acabou espancado por populares no bairro Vicente de Carvalho, no Guarujá (SP), na última quarta-feira (3). O ataque aos gritos de "pega ladrão" culminou na morte encefálica da vítima.



O homem estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santo Amaro, na cidade do litoral paulista. A morte foi confirmada neste domingo (7).

Segundo a Polícia Militar, Guedes foi espancado com pedras e pedaços de madeira. Após as agressões, o dono da moto informou à polícia que havia emprestado o veículo para a vítima, desmentindo a acusação de roubo que fez Osil perder a vida.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram Guedes cercado por, ao menos, quatro homens que continuam espancá-lo mesmo caído, onde ele é arrastado pela camisa.





Reprodução/Twitter 07.05.2023 Osil Vicente Guedes foi espancado por, pelo menos, quatro homens













