Divulgação/Alesp Leonardo Siqueira assumirá uma cadeira no Conselho da USP

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) indicou o deputado Leonardo Siqueira (Novo) para compor o corpo de conselheiros da Universidade de São Paulo (USP). O nome foi acatado pelo reitor da universidade, Carlos Carlotti Júnior.

Essa é a primeira vez que Siqueira ocupará o posto de conselheiro da universidade. O parlamentar também está em seu primeiro mandato na Alesp.

Junto aos outros conselheiros, o deputado deverá propor medidas para melhorar a universidade e discutir relatórios de desempenhos.

Siqueira pretende discutir a implementação de naming rights para pontos da USP. Ele é o idealizador de um projeto de lei que prevê a venda de naming rights para instituições e espaços públicos.

"Diversos países estão atraindo o setor privado para instituições públicas com essa prática de naming rights. Esse modelo permite que o setor privado possa "adotar" um local público e fazer doações quem possam ser utilizadas como fontes de receitas pelas instituições públicas. Estamos muito atrás ainda e podemos evoluir! Essa atração do setor privado beneficiaria a parte mais importante da Universidade: o aluno", afirma Siqueira.

O parlamentar ainda defenderá a cobrança de mensalidade para alunos que possuem condições financeiras. Na visão do deputado, a medida pode ser uma alternativa para aumentar as fontes de renda da universidade e trazer melhorias para a instituição.

"A universidade tem que ser gratuita para quem não tem condições de pagar, mas cobrar de quem pode. Esse é o sistema justo que vai permitir atrair mais recursos para a sociedade", afirma.

Além do parlamentar, o corpo de conselheiros contará com o reitor da USP, Carlos Carlotti Júnior, com o presidente do Conselho Superior da FAPESP, José de Souza Martins, e com a presidente do conselho da Fundação Tide Setubal, Maria Alice Setúbal.

O professor de Economia na Universidade de Columbia, José Alexandre Scheinkman, a ex-secretária de educação do Rio de Janeiro, Cláudia Maria Costin, e o membro do Conselho Superior da FAPESP, Pedro Wongtschowski, também farão parte do conselho da universidade.