Sargento Batista/Força Aérea Brasileira Apresentação faz parte da 59ª Festa da Uva de Vinhedo (SP)

Um espetáculo no céu de Vinhedo (SP) acontecerá no próximo domingo (2). A Esquadrilha da Fumaça tem presença confirmada na comemoração dos 74 anos da cidade do interior paulista, juntamente com o encerramento da 59ª Festa da Uva e 11ª Festa do Vinho.

Os pilotos deverão iniciar as acrobacias às 14h e a maior concentração de pessoas será no Parque Municipal Jayme Ferragut (Estrada da Boiada, S/N, Portal). O show da Força Aérea Brasileira (FAB) promete emocionar os visitantes.

A festa atrai um grande número de pessoas que podem degustar e comprar frutas da região, variedade de uvas, vinhos, artesanato e uma diversidade de opções gastronômicas. As crianças podem se divertir com um grande parque inflável, oficinas de skate, circo e parque dos dinossauros gratuitos.

Arquivo/Esquadrilha da Fumaça Apresentação está marcada para às 14h

Para quem quiser adotar e dar muito amor a um animal, a ONG Patinha Salva, em parceria com o Bem-Estar Animal de Vinhedo, estará na festa no domingo, das 13h às 18h, em uma tenda próxima ao portão principal do parque.

No fim de semana, a festa acontece das 10 às 22h hoje e, no domingo, das 10h às 21h, com show da dupla Edson & Hudson às 18h. Entrada e estacionamento também gratuitos.