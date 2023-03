Divulgação/Alesp Leonardo Siqueira foi eleito deputado estadual com 90 mil votos

Da Zona Leste de São Paulo, filho de uma professora da rede básica e de um mecânico de avião, e agora deputado estadual. Pode parecer cena de filme piegas, mas é um pouco da história de Leonardo Siqueira (Novo), eleito para o seu primeiro mandato de deputado estadual por SP.

Novato da política, Siqueira passou a vida estudando em escola pública, conquistou uma vaga em escola preparatória para a Aeronáutica, até conseguir uma bolsa na Fundação Getúlio Vargas e se formar em economia. Ganhou fama nas redes sociais, após divulgar vídeos falando sobre a situação econômica do país.

Nos primeiros dias na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), o parlamentar opta pela discrição, mas acredita que pode se fortalecer com o andamento de suas pautas na Casa. Entre as prioridades estão: melhorias na educação básica e ambiente de negócios, além de reduzir privilégios de políticos.

“Cheguei na Alesp com 90 mil votos! Sem nenhum político na família, sem nunca ter concorrido e usando somente dinheiro de doações privadas. O que significa que temos um grupo grande que acredita no nosso trabalho”, afirma.

“Vamos utilizar toda essa força para potencializar nossa Voz na Alesp. Embora eu esteja sozinho e seja um novato, a campanha mostra que temos força e conseguiremos pautar nossas propostas”, completa o parlamentar.

Antes de se tornar deputado, foi estagiário do BTG Pactual e trabalhou como trainee no Itaú BBA. Fez mestrado em Barcelona e está finalizando seu doutorado em economia no Insper.

Para o parlamentar, sua experiência pode agregar na discussão de projetos em alto nível. Siqueira ressalta que o Palácio dos Bandeirantes pode vê-lo como forte aliado na Alesp.

“Ter me formado em Economia na FGV, fazer um mestrado na Europa e estar no PhD em economia me fez trabalhar muito com formulação e avaliação de políticas públicas que é justamente um dos objetivos dessa Casa. Ter esse currículo me faz poder discutir os projetos da casa em alto nível. Usarei todas as ferramentas aprendidas para discutir as políticas dessa Casa com base nos dados e evidências. Além disso, o governo pode ver em mim um aliado nos bons projetos para o Estado de São Paulo.”.

O parlamentar não se vê para trás por ser o único parlamentar do Novo eleito para essa legislatura. Ao contrário, ele acredita que assumir a liderança do partido na Casa pode fortalecer ainda mais suas ideias.

Parlamentar considerado independente, Siqueira acredita na privatização da Sabesp e defende a reforma administrativa, duas prioridades do governador de São Paulo.

“Eu espero da ALESP uma legislatura voltada para o mercado, reformista, que vai trabalhar muito com a iniciativa privada. Tarcísio já sinalizou que vai estudar a privatização da Sabesp e vejo com muito bons olhos. Além disso, a reforma administrativa também patronal, o estado mais eficiente, mais moderno. Sem falar em outras concessões”, afirma.

Leonardo Siqueira acredita que o Palácio dos Bandeirantes não deve encontrar resistências na Alesp. O parlamentar ainda vê Tarcísio mais completo que João Doria e Rodrigo Garcia (PSDB), antecessores no Bandeirantes.

“Tarcísio tem grande apoio lá [na Alesp]. Mais de 52 deputados fazem da bancada de aliados. Ele tem bancada bem forte, por isso que eu acho que [as propostas dele] vão acontecer”.

“O Tarcísio ele tem uma cabeça muito parecida com o do João Dória e do Rodrigo Garcia. Ou seja, uma cabeça que valoriza a iniciativa privada, que sabe da importância de respeitar os contratos. Só que com uma diferença: Doria foi empresário, tem uma visão mais autocrática das coisas, o Tarcísio não. Ele passou pelos governos Dilma, Temer e Bolsonaro, ele foi para o Haiti, então, eu acho que ele está acostumado a transitar. Apesar de ser muito bom tecnicamente, não é excludente o fato de ele ser bom politicamente”, ressalta.