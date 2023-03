Tom Oliveira/Alesp Eleições para a Presidência da Alesp acontecerão no dia 15 de março

Os 94 deputados estaduais eleitos em São Paulo vão tomar posse na próxima quarta-feira (15) na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp). O evento está marcado para às 15h e terá ampla cobertura do iG.

Do total, 55 parlamentares foram reeleitos e 32 assumem o mandato na Alesp pela primeira vez. Outros sete já estivem na Assembleia em legislaturas anteriores.

O evento deve contar com a participação do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) que dará início aos trabalhos ao Legislativo. O atual presidente da Casa, Carlão Pegnatari (PSDB), também deverá fazer um discurso antes da posse dos deputados.

Após o processo de posse, os deputados vão se reunir para encerrar as articulações para a formação da Mesa Diretora da Alesp. O favorito é André do Prado (PL), candidato de Tarcísio para a presidência da Casa.

Prado deve contar com votos da oposição, como o PT, que deve ocupar a 1ª secretaria da Alesp. A vice-presidência deve ficar com o Republicanos, enquanto a segunda secretaria deve ficar com o PSDB.