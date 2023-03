Reprodução: TV Globo - 08/03/2023 Nova colisão entre trens paralisa Linha-15 Prata do Metrô nesta quinta em SP

Um dia após os trens do monotrilho da Linha 15 – Prata baterem na madrugada de quarta-feira (8), operadores tentavam separar as composições próximos à estação Sapopemba quando eles colidiram novamente na madrugada desta quinta-feira (9).

Uma equipe da rede Globo que se preparava para fazer uma entrada ao vivo no local registraram a segunda colisão. No momento, havia um técnico do metrô no local.

A primeira colisão ocorreu por volta de 4h da manhã da quarta-feira, ainda antes do início da operação da Linha 15. Logo depois, funcionários trabalharam durante todo o dia para tentar separar os trens, inclusive, eles chegaram a tentar abrir a operação, mas ela foi encerrada pouco tempo depois. Com isso, o sistema Paese, de apoio com ônibus, foi acionado, mas, ainda assim, houve diversos transtornos durante a manhã.

Ainda não se sabe quais foram os motovos da batida na quarta. Técnicos trabalham para tentar etender a situação que voltou a se repetir nesta quinta. Acredita-se que as composições tenham batido uma de frente na outra, mas ainda não há confirmação.

Usuários do transporte reclamam frequentemente de problemas no trem. A Linha 15 – Prata do Metrô, que utiliza o sistema de monotrilho, atualmente liga a Vila Prudente ao Jardim Colonial, e tem 11 estações em operação, além de outras sete em projeto. Ela foi inaugurada oito anos atrás.

Os acidentes não sãp os primeiros no Monotrilho este ano. Em janeiro deste ano, uma peça de concreto solta na estrutura de concreto entre as estações Vila Prudente e Oratório, do Monotrilho, paralisou a circulação por mais de seis horas.

