A Polícia Civil de Mauá, na Grande São Paulo, pediu à Justiça a prisão temporária do homem suspeito de atear fogo e matar o marido de uma funcionária na manhã de sexta-feira (24).

"A autoridade policial do 3º Distrito Policial de Mauá representou pela prisão temporária do suspeito ao Poder Judiciário, que está em análise. A equipe da unidade trabalha para localizar o homem e realiza outras diligências para esclarecer todos os fatos", disse a Secretaria da Segurança Pública.

A vítima, Fabricio Alves de Araújo, morreu após ser atacado por Celso Edgar da Silva. Celso é chefe da sua esposa.

Imagens de câmera de segurança mostram quando Fabricio deixa a esposa no trabalho. Logo depois, Celso se aproxima do veículo com um produto inflamável em um copo e joga contra a vitíma, que deseperada sai correndo do carro em chamas. O suspeito fugiu do local sem prestar socorro.

Segundo familiares de Fabricio, ele e a esposa dscutiram com Celso na quinta (23) após questionarem um desconto de R$ 120 no pagamento dela.

A vítima teve cerca de 80% do corpo queimado. Ele foi socorrido ao Hospital Nardini, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade.

O caso está sendo investigado pelo 3º Distrito Policial de Mauá, segundo a Secretaria da Segurança Pública.

“A equipe da unidade trabalha para localizar o homem e realiza outras diligências para esclarecer todos os fatos”.

