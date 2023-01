Reprodução/TV Globo - 23.01.2023 Acidente envolvendo quatro caminhões na Dutra, em Guarulhos

Um acidente envolvendo quatro caminhões bloqueia na manhã desta segunda-feira (23) a pista expressa da Rodovia Presidente Dutra , em Guarulhos , na Grande São Paulo . Segundo o Corpo de Bombeiros , a colisão entre os veículos ocorreu durante a madrugada no sentido Rio de Janeiro . Até o momento não há registro de vítimas.

A colisão ocorreu na altura do km 225 da rodovia e, por causa disso, houve congestionamento no local de mais de 3,7 quilômetros de filas na via.

A concessionária que administra a rodovia informou que uma alternativa para os motoristas evitarem o congestionamento é usar a pista lateral da Dutra. Outra maneira de desviar é seguindo pela Rodovia Ayrton Senna. Um dos caminhões já foi retirado pelas equipes que trabalham no local.

O engavetamento entre os dois caminhões tanques de combustíveis e um caminhão baú e outro caminhão ocorreu por volta das 5h, afirmou o Corpo de Bombeiros. Já a concessionária Rio-SP, que administra a Dutra, disse que técnicos da empresa colocaram serragem na pista porque houve vazamento de óleo na pista.

"Devido a ocorrência, os acessos da pista marginal para a pista expressa, nos km 229 e 231, estão interditados. Equipes da concessionária trabalham no local", informa nota da Rio-SP.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.