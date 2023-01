As pessoas com idade entre 60 e 64 anos que utilizam os ônibus de São Paulo de forma gratuita, desde dezembro, passarão a contar com uma comodidade maior a partir de 1º de fevereiro, quando poderão recarregar a gratuidade todo inicio de mês no mesmo cartão Bilhete Único, que utilizavam anteriormente.





Para ter acesso à novidade, o passageiro deverá levar seu cartão do Bilhete Único comum e aproximá-lo de um dos equipamentos de recarga dos terminais, estações ou nos ônibus. O procedimento de recarga deve ser feito todo mês.

A gratuidade a pessoas entre 60 e 64 anos foi estabelecida pelo Decreto nº 62.057, de 14 de dezembro de 2022. Desde então, o passageiro nessa faixa etária pode apresentar um documento oficial com foto ao motorista no momento de desembarque. O Bilhete Único traz maior comodidade e conforto, permitindo que os passageiros passem a catraca e acessem a parte traseira do ônibus, onde há mais oferta de assentos. Passageiros que preferem desembarcar pela frente devem continuar apresentando seu documento ao motorista, como prevê o Estatuto do Idoso.

Cartão

Para saber se seu cartão está ativo, basta digitar seu CPF no site https://scapub.sbe.sptrans.com.br/sa/consultaCartao/.

Os créditos gratuitos serão concedidos a qualquer pessoa entre 60 e 64 anos que já possui o Bilhete Único cadastrado. Quem ainda não possui deve solicitar no site http://bilheteunico.sptrans.com.br.

Quem já teve um cartão, mas o perdeu ou ele está danificado, pode pedir uma segunda via gratuitamente no site http://www.sptrans.com.br/atendimento.

Atenção



A gratuidade para pessoas entre 60 e 64 anos, e, portanto, o Bilhete Único Comum, é de uso pessoal e intransferível e a fiscalização será feita por meio das câmeras instaladas no interior dos ônibus. A utilização do bilhete destas pessoas por terceiros levará à suspensão do benefício.