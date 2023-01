A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) e da SPTrans, irá monitorar o trânsito e alterar os itinerários de linhas de ônibus no domingo (22) para realização das etapas da Lapa e da Mooca do Circuito Popular de Corrida de Rua e da prova Santander Track&Field Run Series na região do shopping Vila Olímpia.

Veja a programação:

Circuito Popular de Corrida de Rua – Lapa

A etapa da Lapa do Circuito Popular de Corrida de Rua contará com uma prova de 5 km para adultos. Crianças e adolescentes correm:

- de 4 a 7 anos, 100 metros

- de 8 a 12 anos, 100 metros

- de 13 a 17 anos, 200 metros

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas regiões do Alto da Lapa, na Zona Oeste da capital, no domingo (22), das 6h às 9h, para a realização de corrida com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer.

Percurso: R. Belmonte, R. dos Aliados, Praça John Lennon, Praça Maria José Felipe, R. Duarte da Costa, R. Barão do Amazonas, R. dos Aliados e R. Belmonte.

Alternativas:

Sentido Jaguaré- Lapa

Av. Diógenes Ribeiro de Lima, R. Iguari, R. Lomas Valentinas, R. Peribebuí, R. Cordilheiras, Praça Ugo Uliani e R. Barão da Passagem ou Av. Diogenes Ribeiro de Lima, R. Passo da Pátria, R. Cordilheiras, Praça Ugo Uliani e R. Barão da Passagem.

Sentido Lapa - Jaguaré

Praça Dr. Ezio Donati, R. Barão da Passagem, Praça Ugo Uliani, R. Visconde de Pelotas, R. Cordilheiras, Praça Augusto Ruschi e R. Passo da Pátria.

Recomendações ao público:

- Respeite a sinalização

- Não estacione em fila dupla, sobre passeios e/ou calçadas, em desacordo com a regulamentação

- Siga as orientações dos Agentes de Trânsito

- Se necessário pedir ou transmitir informações, faça-os de forma a não comprometer a segurança e fluidez viária

- Em caso de dúvidas ligue 156

Transporte

A SPTrans informa que no domingo (22), a linha 748A/10 Jd. D’Abril – Lapa terá seu itinerário alterado, das 7h às 9h, em função do evento na Zona Oeste da cidade.



Largada/Chegada: Rua Belmonte, 957 - CEE Lapa - Pelezão



Acompanhe o desvio:

748A/10 Jd. D'Abril – Lapa

Ida: normal até a Av. Diógenes Ribeiro de Lima, Pça. José Xavier Muniz, R. Igari, R. Lomas Valentina, R. Peribebui, R. Cordilheiras, R. Racine, R. Br. da Passagem, Pça. Dr. Ézio Donati, R. Br. da Passagem, prosseguindo normal.

Volta: sem alteração.



Circuito Popular de Corrida de Rua – Mooca

A etapa da Mooca do Circuito Popular de Corrida de Rua contará com uma prova de 5 km para adultos. Crianças e adolescentes correm:

- de 4 a 7 anos, 100 metros

- de 8 a 12 anos, 100 metros

- de 13 a 17 anos, 200 metros

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) elaborou um esquema especial de Operação de Trânsito, objetivando minimizar os impactos gerados nas vias e imediações do trecho que será bloqueado para realização do evento.

Concentração: Rua Taquari, 549 - Subprefeitura Mooca

Percurso: Rua Taquari, Av. Cassandoca, Rua Marcial, Rua Catarina Braida, Rua Jaibaras e Rua João Tobias.

As vias serão bloqueadas totalmente no trecho do percurso e os desvios de tráfego serão orientados, objetivando garantir o fluxo seguro de veículos pela região.

Horário do bloqueio viário: 6h às 10h

Horário do evento: 7h às 9h30

Transporte

Os ônibus provenientes da Rua dos Trilhos com destino à Av. Cassandoca deverão seguir em frente pela Rua Taquari, virar à direita na Rua Bresser, virar à esquerda na Rua dos Trilhos, virar à esquerda na Rua Itaqueri e virar à direita na Av. Cassandoca, chegando ao seu destino.

Os ônibus provenientes da Av. Cassandoca com destino à Rua Taquari deverão virar à direita na Rua Itaqueri, virar à esquerda na Rua Sapucaia e virar à direita Rua Taquari chegando ao seu destino.

Caminhos alternativos/desvios

Os veículos provenientes da Av. Cassandoca com destino à Rua Taquari deverão virar à direita na Rua Itaqueri, virar à esquerda na Rua Sapucaia e virar à direita Rua Taquari, chegando ao seu destino.

Os veículos provenientes da Av. Alcântara Machado com destino a Av. Cassandoca deverão virar à direita na Rua Jaibarás, virar à esquerda na Rua João Tobias, virar à direita na Rua Dr. Siqueira Cardoso, virar à esquerda na Rua Dr. Guilherme Ellis, virar à direita na Rua Sapucaia, virar à direita na Rua Itaqueri e virar à esquerda na Av. Cassandoca, chegando ao seu destino.

Os veículos provenientes da Av. Cassandoca com destino à Rua Bresser deverão virar à esquerda na Rua Itaqueri, virar à direita na Rua dos Trilhos e virar à direita na Rua Bresser, chegando ao seu destino.



Santander Track&Field Run Series - Shopping Vila Olímpia 2023

Com corridas de 3 milhas (4,82 km), 6 milhas (9,65 km) e 10 milhas (16,09 km), a prova acontece neste domingo (22), na pista expressa da Marginal Pinheiros.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito (SMT), por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) elaborou um esquema especial de operação de trânsito, objetivando minimizar o impacto gerado nas vias do percurso e imediações.

Concentração

Av. Marginal do Rio Pinheiros, defronte ao Parque do Povo.

Itinerário

Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco, pista expressa entre Ponte Transamérica e Ponte Eng.º Roberto R. Zuccolo.



Alterações no sistema viário



Os bloqueios ocorrerão nas seguintes vias:

- Av. Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Eng.º Roberto R. Zuccolo.

- Acesso da Av. João Dias, sentido centro, à pista expressa da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela Ponte Velha João Dias.

- Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Ponte Itapaiúna), à pista expressa da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.

- Ponte Octávio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada), sentido Marginal.

- Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal.

- Viaduto República da Armênia, sentido único.

- Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa.



2h – Início do bloqueio total da Av. Marginal do Rio Pinheiros pista expressa, sentido Castelo Branco, e seus acessos, entre Ponte Transamérica e Ponte Eng.º Roberto R. Zuccolo;



10h30 – Previsão de liberação total das vias.



Transporte coletivo

Não haverá alteração.



Caminhos alternativos/desvios



Macro desvios

Região Santo Amaro para o Itaim.

- Ponte João Dias, sentido Centro, e Av. das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco ou;

- Av. João Dias, sentido Centro, à esquerda na R. Laguna, Av. Cecília Lottenberg, Av. Dr. Chucri Zaidan, Av. Eng. Luís Carlos Berrini, à direita na Praça Soneto, à esquerda na R. Guararapes e Av. das Nações Unidas, pista local da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Micro desvios

Via bloqueada: Av. Marginal do Rio Pinheiros, pista expressa e seus acessos, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Ponte Eng.º Roberto R. Zuccolo.

Opção: Av. das Nações Unidas, pista local da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Via bloqueada: Acesso da Av. João Dias, sentido Centro, à pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela Ponte Velha João Dias.

Opção: Ponte João Dias, sentido Centro e Av. das Nações Unidas, pista local da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Via bloqueada: Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Ponte Itapaiúna), à pista expressa da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Opção: Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Ponte Itapaiúna) para a Av. das Nações Unidas, pista local da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Via bloqueada: Ponte Octávio Frias de Oliveira (Ponte Estaiada), sentido Marginal.

Opção: Av. Jorn. Roberto Marinho, sentido Marginal, Av. Dr. Chucri Zaidan, sentido Morumbi, Ponte Morumbi - Caio Pompeu de Toledo, R. Francisco Tramontano, Av. Dr. Alberto de Oliveira Lima e Av. Magalhães de Castro, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos.

Via bloqueada: Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal.

Opção: Av. Jorn. Roberto Marinho, sentido Marginal e Av. das Nações Unidas, pista local da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Via bloqueada: Viaduto República da Armênia.

Opção: Av. dos Bandeirantes, sentido Marginal e Av. das Nações Unidas, pista local da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.

Via bloqueada: Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa.

Opção: Faixas à esquerda da canalização do trecho bloqueado.