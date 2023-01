O prefeito Ricardo Nunes visitou o Balneário Princesa Isabel, também conhecido como Vila Carioca, na manhã desta quinta-feira (12) e anunciou que irá demolir a área da piscina, parada há quatro anos, e construir uma nova para população da Zona Sul da capital.



Segundo o prefeito, a piscina fica em uma área mais alta do clube, o que acaba dificultando o acesso da população que necessita de escadas para chegar até o local. “Vamos demolir. A piscina ficará nivelada com o clube, com maior acessibilidade e um ambiente muito mais gostoso”, disse. “Estamos gastando R$ 150 milhões na reforma de equipamentos esportivos. Nunca tivemos um investimento tão alto nessa área”, completou.

Próximo da comunidade Heliópolis, o espaço inaugurado em março de 1976 conta com uma área de 4000 m² e três mil usuários cadastrados.

Sobre o clube

Localizado na Rua Campante, 100, Vila Carioca, o equipamento dispõe de quadras de futsal, basquete e vôlei, rampa de skate, academia ao ar livre e playground. Recentemente também houve a implantação de uma quadra de areia.

Atualmente, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conta com Centros Esportivos espalhados por todas as regiões da cidade. Os equipamentos ofertam diversas atividades de esporte e lazer gratuitamente para a população.