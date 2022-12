Reprodução/YouTube - 29.12.2022 Pelé cantou e dançou em vídeo promocional de São Paulo

O rei do futebol, Edson Arantes do Nascimento, presenteou a cidade com um vídeo publicitário para promover São Paulo. Nele, Pelé canta e dança um samba de autoria dele. O material foi produzido em 2009.

A campanha tinha o objetivo de promover o turismo na cidade. O atleta do século também escreveu a letra da propaganda e abriu mão de receber cachê pelo trabalho.



Na cerimônia de entrega do material à prefeitura, Pelé agradeceu o apoio do maestro Ruriá Duprat e do diretor Sérgio Amon, que participaram da propaganda. "Me honra muito poder dar esse presente à cidade de São Paulo, que sem dúvida nenhuma é a capital do Brasil", disse o jogador na época

"O início da minha carreira começou em São Paulo. Alguns dos melhores momentos da minha vida foram no Pacaembu e no Morumbi. Foi um gol de placa receber essa homenagem", completou Pelé.

Confira o vídeo que foi um presente do Rei do Futebol à cidade de São Paulo: