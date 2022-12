Reprodução Imagem ilustrativa

Chuvas intensas, acompanhadas de raios, granizos e fortes rajadas de vento, devem atingir todo o estado de São Paulo a partir de hoje (27), informou a Defesa Civil do Estado de São Paulo. Segundo o órgão, o alerta de temporal permanece até sexta-feira (30).

A chuva deve ser intensa principalmente nas regiões de Campinas e Sorocaba, onde o acumulado esperado é de 155 mm. Já na capital paulista e região metropolitana de São Paulo, além das regiões de Araçatuba, São José do Rio Preto e São José dos Campos são esperados acumulados de 120 mm.

Nas regiões de Presidente Prudente e Marília, o acumulado de chuva deve atingir 100 mm. Também são esperadas chuvas intensas em Franca, Ribeirão Preto e Barretos (125 mm); na Baixada Santista (130mm); em Itapeva e Registro (135mm); em Araraquara e Bauru (140 mm); no Vale do Paraíba (145 mm); e na Serra da Mantiqueira (150 mm).

A Defesa Civil alerta que, com a chuva forte e intensa, existe risco de transtornos como deslizamentos, desabamentos, alagamentos e enchentes. A recomendação do órgão é para que a população fique atenta a qualquer sinal de perigo e não atravesse ou adentre em áreas inundadas, nem enfrente enxurradas já que a força da água pode arrastar uma pessoa ou um veículo.

As pessoas que moram em área de risco devem ficar atentas aos sinais de movimentação do solo, como postes e árvores inclinadas, rachaduras nas paredes e portas e janelas emperradas. Diante desses sinais, a população deve sair imediatamente do local e acionar a Defesa Civil pelo número 199.

Para obter mais orientações sobre o que fazer antes, durante e depois das chuvas ou após qualquer tipo de desastre, a Defesa Civil mantém o aplicativo Alerta SP, disponível para download nos sistemas Android e IOS.

Alertas de risco são enviados pelo SMS 40199. Para isso, basta enviar uma mensagem com o CEP da localidade desejada para o número 40199.