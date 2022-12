Reprodução - 11.12.2022 Marli dos Anjos e José Jackson de Alencar estão desaparecidos há 8 dias

O Corpo de Bombeiros de São Paulo seguem no oitavo dia de buscas pela vendedora Marli dos Anjos, de 32 anos, e Jackson Alencar, de 25 anos, neste domingo (11). O casal desapareceu depois de ser atingido por uma tromba d'água durante uma trilha na Zona Sul da capital paulista , na Cachoeira da Usina .

No último sábado (3), cerca de oito pessoas começaram a trilha, que leva até o Poço das Virgens , Zona Sul de São Paulo. Os trilheiros passara a madrugada no local e retornaram no domingo (4), no entanto, durante a volta o grupo passou pelo rio, quando foi surpreendido pela enxurrada que levou o casal na correnteza.

Segundo a corporação, neste domingo (11), as buscas contam com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar . No total, cerca de 12 bombeiros foram infiltrados pela aeronave em diferentes pontos do rio Itanhaém para tentar localizar o casal, que já segue desaparecido por 8 dias.

As buscas estão sendo feitas em ambas as margens à procura do casal, além de buscas visuais com o helicóptero da PM.

