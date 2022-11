Segundo Boletim Epidemiológico 2021, divulgado pela Coordenadoria de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST)/Aids, da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), foi registrada queda no número de infectados por HIV e Aids pelo quinto ano consecutivo na cidade de São Paulo. Em 2021, foram registrados 2.351 novos casos de HIV, 37,5% a menos do que no ano de 2016, quando houve 3.761 registros.

Em 2020, foram registrados 2.518 novos casos de HIV. Em 2019, foram 2.972; em 2018, 3.285; em 2017, foram 3.713 novos casos.

Desde o primeiro registro da doença, em 1981, nunca se observou uma queda nas notificações de HIV por mais de três anos seguidos. Observou-se a mesma tendência em relação às notificações de Aids, entretanto, o decréscimo no número de novos casos da doença iniciou antes, sendo o sexto ano seguido com queda nas notificações no município de São Paulo.

A Taxa de Mortalidade (TM) por 100 mil habitantes também se mantém em queda. Em 2016, essa taxa foi de 6,3. Em 2021, caiu para 4,3, representando redução de 31,7 % neste período.

Em 2016, uma pessoa diagnosticada com HIV levava em torno de 180 dias para iniciar a terapia antirretroviral (Tarv), protocolada pelo Ministério da Saúde. Atualmente, na cidade de São Paulo, é possível começar em menos de 14 dias, porém a determinação da Coordenadoria de IST/Aids é que a terapia seja entregue no mesmo dia do recebimento do diagnóstico por meio do teste rápido.

“Expandir o acesso aos serviços de saúde e insumos de prevenção, assim como o tratamento, é essencial para diminuirmos a taxa de transmissão em uma cidade tão grande como a nossa. E estamos observando o resultado desse trabalho ano a ano”, diz Maria Cristina Abbate, coordenadora de IST/Aids.

Ações de prevenção marcam o Dezembro Vermelho

Em homenagem ao Dia Mundial de Luta Contra a Aids, que ocorre nesta quinta-feira (1º), a SMS organiza uma série de atividades na capital, como parte do Dezembro Vermelho.

Durante todo o mês, será possível fazer testagem rápida de HIV em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) da capital, serviço que usualmente é oferecido somente dentro dos Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs).

“O Dia Mundial da Luta Contra a Aids vem para lembrar toda a população dos cuidados de prevenção e tratamento do HIV/Aids, ressaltando os avanços, homenageando as pessoas que se foram pela doença e reduzindo o estigma que ainda cerceia este tema”, alerta Abbate.

Cronograma de eventos

1/12- Testagem extramuros, organizada pela Coordenadoria de IST/Aids em parceria com a TV Gazeta, que tradicionalmente nesta data disponibiliza o espaço para esta finalidade. A população poderá realizar teste rápido e gratuito para HIV, bem como coletar insumos gratuitamente (preservativos internos e externos, gel lubrificante e autoteste de HIV).

5/12 - 14ª edição do Seminário de Pesquisas em IST/Aids. No evento, serão apresentados os resultados finais dos principais estudos que acontecem nas unidades da Rede Municipal Especializada em IST/Aids (RME IST/Aids) de São Paulo. Ainda no seminário, será lançado o XVII Inventário de Pesquisas, que reúne todos os estudos realizados na RME, bem como os trabalhos da pasta e dos profissionais que atuam nas unidades municipais de saúde especializadas em IST/Aids e que foram apresentados em eventos científicos neste ano.

No evento será realizada, ainda, a entrega do Selo de Qualidade para a RME IST/Aids da cidade de São Paulo, como forma de reconhecimento pela aprovação nos processos de Avaliação Externa de Qualidade de Teste Rápido em HIV.

Na mesma ocasião, finalizando o seminário, acontecerá o lançamento do livro “Entre tantos”, escrito pelo jornalista e cronista Christian Carvalho Cruz, com histórias inéditas que trazem diferentes olhares para diferentes personagens. São relatos que traçam um quadro social, cultural e econômico de pessoas que vivem e convivem – de alguma forma – com o HIV na maior cidade do Brasil. Os protagonistas estarão presentes e alguns irão compartilhar sua experiência junto com o escritor.

De 1 a 15/12 - Exibição de mensagens de prevenção em totens de cinco shoppings de grande porte da capital paulista; diversos monumentos e prédios públicos da capital, como a sede da Prefeitura, o Vale do Anhangabaú, as Pontes Estaiada e das Bandeiras, Monumento às Bandeiras, entre outros, receberão iluminação especial na cor vermelha.

De 1 a 15/12 - Os relógios de rua da cidade apresentarão o laço estilizado da Coordenadoria de IST/Aids, versão do símbolo global da luta contra a aids com as cores da cidade de São Paulo (vermelho, preto e branco), acompanhados de mensagens de prevenção ao HIV. Na avenida Paulista, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) mostrará o laço vermelho no painel digital da fachada do prédio.

7/12 - A primeira semana da campanha termina com a realização do VIII Xirê, o Encontro Municipal de Religiões Afro-brasileiras e Saúde, que acontecerá na Galeria Olido. O Xirê é uma iniciativa governamental pioneira no Brasil, idealizado pela coordenadoria, que visa articular os serviços da RME e os terreiros da capital paulista, para ações de prevenção nos diferentes territórios da cidade, reconhecendo os Terreiros como parceiros em potencial para a resposta à epidemia de HIV. Também será apresentado um balanço das ações deste ano, colocando em discussão as atividades a serem realizadas em 2023.

Distribuição de insumos e testes rápidos de HIV

Preservativos (de 2016 a outubro de 2022)

365 milhões

Gel lubrificante (de 2016 a outubro de 2022)

mais de 17 milhões (17.531.580)

Autoteste HIV (de 2019 – quando começaram a ser distribuídos a outubro de 2022)

Quase 200 mil

Testes rápidos (de 2016 a outubro de 2022)

mais de 1,5 milhão

Profilaxias

As profilaxias pré-exposição (PrEP) e pós-exposição (PEP) são métodos preventivos que impedem a contaminação pelo HIV mesmo havendo contato com o vírus. A PrEP deve ser tomada antes da exposição de risco. Já a PEP, deve ser acessada em no máximo 72 horas após a exposição de risco, preferencialmente nas duas primeiras horas.

Mais informações podem ser consultadas por meio do link:

https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/istaids/index.php?p=248175.

Todas as ações do Dia Mundial da Aids podem ser acompanhadas pelas redes sociais da Coordenadoria de IST/Aids (Facebook, Instagram e Twitter - @istaidssp) e pelo site da SMS: www.prefeitura.sp.gov.br/istaids.