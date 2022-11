A Prefeitura de São Paulo seguirá com as campanhas de vacinação contra a poliomielite, voltada para crianças de 1 a 4 anos e 11 meses, e de multivacinação para a população até 15 anos, por tempo indeterminado na capital. Medida visa ampliar as coberturas vacinais.

A campanha ocorre desde o dia 8 de agosto e tem como objetivo imunizar, com a vacina oral contra a poliomielite (VOP), as crianças que tenham o esquema prioritário completo da vacina inativada contra a poliomielite (VIP). Na vacinação de rotina do calendário, a VIP deve ser aplicada aos 2, 4 e 6 meses de idade, e a VOP aos 15 meses e aos 4 anos. Até o momento, 388.424 crianças de 1 a 4 anos e 11 meses receberam a vacina contra a poliomielite. A cobertura vacinal para a doença, neste ano, está em 81,18%. A meta preconizada pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI) é de 95%.

Na campanha de multivacinação, destinada ao público até 15 anos, além da VIP e da VOP, são disponibilizados imunizantes como: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV. Até o momento, foram aplicadas 1.426.566 destas vacinas no público elegível.

“Vamos manter as duas campanhas em todos os postos da cidade. Precisamos ampliar a cobertura vacinal contra a pólio e outras doenças, garantindo assim que todas as crianças estejam protegidas”, afirmou o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.

A vacinação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser consultados no link do Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br.