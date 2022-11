O Governo do Estado e a Prefeitura de SP decidiram retomar a obrigatoriedade do uso de máscara no transporte público a partir deste sábado (26), seguindo análise técnica do Conselho Gestor da Secretaria Estadual de Ciência, Pesquisa e Desenvolvimento em Saúde contra o avanço dos casos de COVID-19. Decreto com a nova regulamentação será publicado no Diário Oficial do Estado nesta sexta-feira, 25.

O Governo recomenda que a medida seja adotada por todos os municípios do Estado e reitera que é fundamental que a população esteja com o ciclo vacinal completo para assegurar maior proteção contra o coronavírus e reforçam que a única forma de amenizar os efeitos do vírus é garantir a imunização com as doses que estão disponíveis em todos os postos de saúde do Estado.

Ações em terminais

Na última segunda-feira (21), a Prefeitura iniciou a distribuição de máscaras nos 32 terminais de ônibus da cidade. A ação, que ocorre das 7h às 10h e tem o objetivo de conscientizar a população sobre os cuidados de prevenção e combate à disseminação do coronavírus, terá continuidade na próxima semana. Até o momento foram distribuídas mais de 350 mil máscaras.

Em seis terminais (Santo Amaro, Vila Nova Cachoeirinha, Sacomã, Parque D. Pedro, Itaquera e Pinheiros), ocorre também no mesmo horário, a vacinação contra a Covid-19 para a população acima de 3 anos de idade. Até esta quinta-feira (24), foram aplicadas 3.715 doses nestes locais.

A Prefeitura reforça a importância da imunização da população contra a Covid-19, em especial para as doses de reforço. É importante que se complete o ciclo vacinal indicado para cada faixa etária. A vacinação está disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser consultados no link do Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br.