Divulgação Fachada do Tribunal de Contas do Município de SP

O Tribunal de Contas do Município, através do gabinete de conselheiro Roberto Braguim, apontou 35 irregularidades no edital que escolheria empresa responsável pela reforma e conservação de 90 escolas da região de São Mateus em um contrato de 25 anos de duração..

O líder do PT na Câmara Municipal de São Paulo, vereador Senival Moura, soliciou a averiguação após identificar suspeitas no texto do edital que tem previsão de valor de R$ 4,7 bilhões.

O edital da Parceria Público Privada (PPP) seria firmado na manhã de ontem com a divulgação das empresas vencedoras da licitação. Porém, 35 irregularidades no edital apontadas pelo TCM adiaram o processo para que sejam esclarecidos os pontos suspeitos, para evitar prejuízos aos cofres públicos municipais.

