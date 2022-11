Durante a primeira fase dos jogos do Brasil na Copa do Mundo, em 24 e 28 de novembro, assim como em 2 de dezembro, alguns equipamentos da Prefeitura terão seu horário de expediente alterado, com término das atividades duas horas antes das partidas, de acordo com o Decreto nº 61.965 (http://legislacao.prefeitura.sp.gov.br/leis/decreto-61965-de-10-de-novembro-de-2022/consolidado) , publicado no Diário Oficial do Município em 10 de novembro. Outros serviços, como as unidades de saúde e os parques municipais, funcionarão normalmente. O Rodízio Municipal de Veículos não será suspenso. Confira, abaixo, a rotina de funcionamento dos órgãos municipais em cada uma dessas datas.

Unidades Básicas (UBSs), AMAs, AMAs/UBSs Integradas, Hospitais Dia e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) terão atendimento habitual nas datas das partidas da seleção. Veículos com placas finais 7 e 8, 1 e 2 e 9 e 0 não poderão circular das 7h às 10h e das 17h às 20h respectivamente em 24 e 28 de novembro, assim como em 2 de dezembro.



Saúde

Na próxima quinta-feira (24), 28 de novembro e em 2 de dezembro, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), AMAs, AMAs/UBSs Integradas, Hospitais Dia e Centros de Atenção Psicossocial (Caps) II, III e IV funcionarão normalmente. Os hospitais veterinários públicos – unidades Norte, Sul, Leste e Oeste – terão funcionamento habitual nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, já em 28 de novembro, apenas urgências e emergências.

Vacinação ocorre normalmente

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrerão normalmente nas UBSs e AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. A imunização contra a Covid-19 está disponível para crianças de seis meses a 2 anos, 11 meses e 29 dias com comorbidades, deficiência permanente, imunossuprimidos e indígenas, além de crianças a partir de 3 anos, adolescentes e adultos. Para primeira dose adicional (DA1), estão elegíveis pessoas acima de 12 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses.

A segunda dose adicional (DA2) da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a DA1 há pelo menos quatro meses, enquanto a terceira dose adicional (DA3) está disponível para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos.

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada por tempo indeterminado. Dirigida a crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses de idade, a ação tem como objetivo imunizar todo o público infantil dessa faixa etária com o imunizante oral contra a doença. Na campanha de multivacinação, destinada a pessoas até 15 anos, além da vacina contra poliomielite são disponibilizados imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

O expediente será suspenso duas horas antes em equipamentos como os Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos), Centros Especializados em Reabilitação (CERs) e de Especialidades Odontológicas (CEOs), assim como nos Serviços de Assistência Especializada (SAEs), Centros de Testagem e Aconselhamento (CTAs), Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) Especialidades e Ambulatórios de Especialidades (AEs).

Confira abaixo os dias dos jogos e os horários de suspensão de serviços:

- Dia 24 de novembro, jogo às 16h (Brasil X Sérvia) - expediente até as 14h;

- Dia 28 de novembro, jogo às 13h (Brasil X Suíça) - expediente até as 11h;

- Dia 2 de dezembro, jogo às 16h (Brasil X Camarões) - expediente até as 14h.

Permanecerão ABERTOS durante os jogos do Brasil:

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs) – das 7h às 19h;

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

- AMAS/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas – das 7h às 19h, inclusive para vacinação;

- Hospitais Municipais (HMs);

- Hospitais Dia (HD) - das 7h às 19h;

- Hospitais Dia 24h;

- Prontos-socorros Municipais (PSMs);

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Centros de Atenção Psicossocial (Caps);

- Samu 192;

- Hospitais veterinários públicos - atenderão normalmente nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro; no dia 28 de novembro, atenderão apenas urgências e emergências;

- Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

- Postos de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Padi);

- Laboratórios;

- Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Estarão em regime de plantão a Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE).

Rodízio

Não haverá suspensão do Rodízio Municipal de Veículos. Assim, não deverão circular das 7h às 10h e entre 17h e 20h automóveis com placas finais 7 e 8 na quinta-feira (24); 1 e 2 na segunda-feira (28) e 9 e 0 na sexta-feira (2).

FIFA Fan Festival

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Vale do Anhangabaú na quinta-feira (24), segunda-feira (28) e na sexta-feira (2), para a realização do “Arena Brahma – FIFA Fan Festival São Paulo”.

Datas e horários

- Quinta-feira (24/11) - 12h às 20h;

- Segunda-feira (28/11) - 9h às 20h;

- Sexta-feira (2/12) - 12 às 20h;

Bloqueios Operacionais Temporários

- Rua da Consolação x Avenida São Luís;

- Rua Boa Vista x Largo Pátio do Colégio;

- Rua Florêncio de Abreu x Ladeira Porto Geral;

- Rua Líbero Badaró x Viaduto do Chá;

- Rua Coronel Xavier de Toledo x Viaduto do Chá;

- Rua Formosa x Avenida Prestes Maia;

- Rua Quirino de Andrade x Avenida Nove de Julho.

Alternativas

- Veículos oriundos da Rua da Consolação com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pelo viaduto Nove de Julho, Viaduto Jacareí, Rua Maria Paula, Viaduto Dona Paulina, Rua Riachuelo, Avenida Prestes Maia, Túnel São João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Rua Senador Queirós, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu;

- Automóveis provenientes da Rua Boa Vista com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pela Praça da Sé, Rua Riachuelo, Avenida Prestes Maia, Túnel São João Paulo II, Avenida Prestes Maia, Rua Senador Queiroz, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu;

- Carros vindos da Rua Florêncio de Abreu com destino ao Largo do Paissandu poderão seguir pela Ladeira da Constituição, Rua Vinte e Cinco de Março, Parque Dom Pedro II, Viaduto Vinte e Cinco de Março, Rua da Figueira, Avenida Mercúrio, Rua Senador Queirós, Avenida Ipiranga (pista da esquerda), Avenida Rio Branco e Largo do Paissandu.

A Engenharia de Tráfego da CET vai monitorar a interdição e orientar o trânsito na região, visando manter as condições de fluidez e preservar a segurança dos usuários da via.

Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

Recomendações

● Respeite a sinalização;

● Se necessitar pedir informações, proceda de forma a não comprometer a fluidez do trânsito;

● Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança;

SPTrans

A operação dos ônibus municipais nos horários de pico será antecipada nos dias em que houver partidas da seleção brasileira para transportar trabalhadores e torcedores.

Em virtude da participação do Brasil na primeira fase do evento, há previsão que as empresas e entidades poderão alterar o horário de entrada e saída de seus funcionários. Desta forma, a SPTrans determinou aos operadores do transporte que antecipem a operação da frota como horário de pico.

Em 24 de novembro, quinta-feira, e 2 de dezembro, sexta-feira, dias em que o Brasil irá a campo às 16h, 100% da frota deve operar já a partir das 13h, três horas antes do jogo.

Em 28 de novembro, segunda-feira, em que a seleção joga às 13h, a SPTrans manterá a operação normal com toda a frota para atender o comércio e o serviço privado que podem ser retomados após o término do jogo.

Mercados e sacolões



24/11/2022 28/11/2022 02/12/2022

Equipamento Fecha Reabre Fecha Reabre Fecha Reabre

Central de Abast. Leste 15h30 Não reabre 12h00 Não reabre 15h30 Não reabre

Central de Abast. Pátio Pari

Mercado Guaianases 15h30 Não reabre FECHADO FECHADO 15h30 Não reabre

Mercado Ipiranga 15h00 Não reabre FECHADO FECHADO 15h00 Não reabre

Mercado Lapa 15h00 Não reabre 12h30 Após o jogo 15h00 Não reabre

Mercado Penha 16h00 Não reabre FECHADO FECHADO 16h00 Não reabre

Mercado Pinheiros

Mercado Pirituba Parcial (cada box definirá) Parcial (cada box definirá) Parcial (cada box definirá)

Mercado São Miguel 15h30 Não reabre 12h50 Após o jogo 15h30 Não reabre

Mercado Sapopemba 15h30 Não reabre 12h30 15h00 15h30 Não reabre

Mercado Teotônio Vilela 15h30 Não reabre 12h30 15h30 15h30 Não reabre

Mercado Tucuruvi 15h30 Não reabre FECHADO FECHADO 15h30 Não reabre

Mercado Vila Formosa 15h00 Não reabre 12h30 Após o jogo 15h00 Não reabre

Sacolão Avanhadava Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Sacolão Bela Vista 15h50 Não reabre 12h50 Após o jogo 15h50 Não

Sacolão Brigadeiro 15h50 Não reabre 12h50 15h00 15h50 Não reabre

Sacolão Butantã 16h00 Não reabre 13h00 Após o jogo 16h00 Não reabre

Sacolão Cid. Tiradentes 15h45 Não reabre 12h45 Após o jogo 15h45 Não reabre

Sacolão City Jaragua

Sacolão Cohab Adventista 15h30 Após o jogo 12h30 Após o jogo 12h30 Após o jogo

Sacolão da Lapa Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Sacolão Estrada do Sabão 16h00 Não reabre 13h00 Após o jogo 16h00 Não reabre

Sacolão Freguesia do Ó 15h40 Após o jogo 12h40 Após o jogo 15h40 Após o jogo

Sacolão Jaguaré Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Sacolão Jaraguá

Sacolão João Moura Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Sacolão Rio Pequeno Normal Normal Normal Normal Normal Normal

Sacolão São Miguel 15h30 Não reabre 12h50 Após o jogo 15h30 Não reabre



Serviço Funerário: os horários dos 22 cemitérios não são alterados (7h às 18h)

Praças de Atendimento: as 32 subprefeituras ficam fechadas a partir dos seguintes horários:



- 24 de novembro - Quinta-feira - a partir das 14h

- 28 de novembro Segunda-feira - a partir das 11h

- 02 de dezembro Sexta-feira - a partir das 14h



SELIMP (os horários não são alterados)

Ecoponto

De segunda a sábado, das 6h às 22h (dias úteis)

Domingos e feriados, das 6h às 18h



Pátios de Compostagem

Terça-feira a Domingo, das 14h às 22h (feriados no mesmo horário)



Direitos Humanos

Os equipamentos de atendimento ao público deverão manter o seu horário de funcionamento normal, de acordo com a Portaria Nº 087/SMDHC/2022, publicada em 21 de novembro, considerando o Decreto o nº 61.965. Veja abaixo:

Centros de Cidadania da Mulher

Centros de Referência para Mulheres em Situação de Violência

Casas de Acolhimento para Mulheres Casa da Mulher Brasileira

Unidade Móvel de Atendimento da Mulher

Postos Avançados de Atendimento às Mulheres

Centros de Referência de Promoção da Igualdade Racial

Centro de Referência e Atendimento para Imigrantes e Unidade Móvel

Centros de Cidadania LGBTI e Unidades Móvel

Centro de Referência e Defesa da Diversidade

Centro de Promoção e Defesa dos Direitos da População em Situação de Rua Serviços de Inclusão Social e Produtiva Estação Vidas no Centro – Praça Júlio Prestes

Posto Avançado da Divisão de Localização Familiar e de Desaparecido Núcleo de Direitos Humanos Central

Centro Público de Economia Solidária

Conselhos Tutelares (atendimento ao público em regime de plantão de sobreaviso)

Centro de Referência da Criança e Adolescente

Denúncias de violação de direitos podem ser encaminhadas para a Ouvidoria de Direitos Humanos pelo serviço SP156 (telefone e portal).



Trabalho

Os programas administrados pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho da Prefeitura de São Paulo terão atendimento alternativo devido aos jogos da Seleção Brasileira de Futebol. As alterações no atendimento seguem o Decreto de número 661.964, de 10 de novembro de 2022, sobre o funcionamento das repartições públicas municipais da administração direta, autárquica e fundacional. Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, em que os jogos começam às 16h, o expediente se encerrará às 14h. Em 28 de novembro, em que a partida inicia às 13h, o expediente se encerrará às 11h.

Na hipótese de a Seleção Brasileira de Futebol se classificar para as fases seguintes da Copa do Mundo, havendo jogos em dias úteis, poderão ser publicadas novas regras relativas ao funcionamento do expediente nos respectivos dias dos jogos.

Desta forma, alguns dos serviços da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, como as 26 unidades do Cate – Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo e os Teias da Ade Sampa encerrarão suas atividades duas horas mais cedo nos dias dos jogos do Brasil na Copa. No caso das duas unidades da Escola Municipal de Educação Profissional e Saúde Pública Professor Makiguti, as atividades nos dias dos jogos serão realizadas no formato on-line e haverá plantão administrativo, seguindo os horários previstos pelo decreto. No Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes o parque continuará aberto e haverá plantão administrativo.

Para conferir a programação do cinema pelo Circuito SPCine, durante esse período consulte o site (https://www.circuitospcine.com.br/)

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) funcionará da seguinte maneira nos dias de jogos do Brasil na primeira fase da Copa:



- Quinta-feira, 24/11 – atendimento até as 14 horas (sempre com agendamento prévio pelo link https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/)



- Segunda-feira, 28/11 – atendimento até as 11 horas (sempre com agendamento prévio pelo link https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/)



- Sexta-feira, 2/12 - atendimento até as 14 horas (sempre com agendamento prévio pelo link https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/)

Descomplica, Telecentros e FAB LAB LIVRE

Confira a partir de qual horário será suspenso o expediente nas unidades do Descomplica

- Quinta-feira (24) – às 14h;

-Segunda-feira (28) – às 11h;

- Sexta-feira (2) – às 14h;

Funcionamento dos telecentros:

- Quinta-feira (25) - Até as 14h;

- Segunda feira (28) - Até as 11h;

- Sexta-feira (2) - Até as 14h;

Os Fablabs estarão abertos até as 14h em 24 de novembro; encerrarão expediente às 11h na segunda-feira (28) e às 14h em 2 de dezembro.



Escolas

O expediente das escolas da rede municipal poderá ser suspenso duas horas antes de cada jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

As unidades educacionais da administração direta e conveniadas têm autonomia e podem optar por realizar suas atividades durante os jogos, de acordo com seus calendários e necessidades das comunidades em que estão inseridas. Aquelas que decidirem por suspender o expediente, seguindo o Decreto Nº 61.965, de 10 de novembro de 2022, deverão realizar reposição de conteúdo posteriormente, assim como reposição de horas de trabalho para os servidores.

Na hipótese de classificação da Seleção nas próximas fases, ficam mantidas as mesmas orientações. As unidades permanecem com autonomia para definir suas programações durante os jogos, com reposição de aulas, em caso de suspensão de expediente.

Parques

Os parques municipais naturais e urbanos abrirão normalmente, exceto na segunda-feira (28), quando os parques naturais fecham para manutenção. Confira o horário de funcionamento de cada equipamento:

Parques Urbanos (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/index.php?p=326939)

Parque Naturais (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/unid_de_conservacao/index.php?p=3339)

Os viveiros municipais Harry Blossfeld, Arthur Etzel e Manequinho Lopes e a UMAPAZ – Coordenação de Educação Ambiental e Cultura de Paz, Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz terão expediente até duas horas antes das partidas.

O Planetário do Carmo estará fechado nos dias 24 e 28 de novembro e em 2 de dezembro terá atendimento escolar até as 14h.

Os serviços da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no CeMaCAS - Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres e na do Parque Ibirapuera serão realizados regularmente.

Centros Esportivos

Os Centros Esportivos estarão abertos. Suas respectivas secretarias funcionarão em regime de plantão, de acordo com as datas dos jogos da seleção brasileira Na quinta-feira (24), a partir as 14h. Na segunda-feira (28), após as 11h. Em 2 de dezembro, depois das 14h.

Clique aqui para ter acesso aos endereços das unidades (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/centros_esportivos/index.php?p=8001).

Cultura

Arquivo Histórico Municipal – aberto nos dias 24 e 02/12 até 14h. Em 28 de novembro expediente remoto (portões fechados)

Beco Do Pinto – aberto nos dias 24/11 e 02/12/22 até 14h.

Biblioteca Mario De Andrade

- Edifício sede – Dias 24/11 e 02/12 – expediente suspenso a partir das 14h. Dia 28, suspenso a partir das 11h;

- Coleção Circulante e Sala Infantil – Atividades suspensas nos dias 24/11 e 02/12 a partir das 14h. Em 28 de novembro, sem expediente a partir das 11h;

- Bibliotecas de Bairro - dias 24/11 e 2/12 expediente suspenso a partir das 14h. No dia 28/11, a partir das 11h

Bosques de Leitura – fechados. Só abrem nos finais de semana

Capela do Morumbi –aberta nos dias 24/11 e 02/12/22 até 14h

Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Júlio Guerra Casa Amarela) – fechada todos os dias

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Casa de Cultura Brasilândia – aberta só nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Casa de Cultura Butantã - aberta só nos dias 24/11 e 02/12 no horário normal

Casa de Cultura Campo Limpo - aberta só nos dias 24/11 e 02/12/24, com horário normal

Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão) - aberta só nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Casa de Cultura Freguesia do Ó (Salvador Ligabue) - aberta nos dias 24 em horário normal e no dia 02/12 até 14h

Casa de Cultura Guaianases - aberta só nos dias 24/11 e 02/12 no horário normal

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes - Espaço Cultural Casa Da Fazenda) – fechada todos os dias

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) - fechada todos os dias

Casa de Cultura Itaim Paulista - aberta só nos dias 24/11 e 02/12 até às 18h.

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas - Parque Raul Seixas) - aberta só nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Casa de Cultura Júlio Guerra - fechada todos os dias

Casa de Cultura M’ Boi Mirim - fechada todos os dias

Casa de Cultura de Parelheiros - em reforma

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) – fechada todos os dias.

Casa de Cultura São Mateus - aberta só no dia 02/12 até 14h

Casa de Cultura São Miguel Paulista ( Antônio Marcos) - aberta só no dia 2/12 até 14h

Casa de Cultura São Rafael - aberta só nos dias 24/11 e 02/12/ até 14h

Casa de Cultura Tremembé - fechada todos os dias

Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science) - fechada todos os dias

Casa do Bandeirante –aberta nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Casa do Grito –aberta nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Casa do Modernista - aberta nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui ) – aberta nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Casa do Tatuapé –aberta nos dias 24/11 e 02/12 até 14h

Centro Cultural Da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) –aberto só nos dias 24/11 e 02/12, das 10h às 22h

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso - aberto todos os dias das 10h às 22h

Centro Cultural da Penha - aberto só nos dias 24/11 e 02/1 das 10h às 14h

Centro Cultural de Vila Formosa - aberto só nos dias 24/11 e 02/12 das 9h às 13h e das 18h às 22h

Centro Cultural do Grajaú ( Palhaço Carequinha) - aberto em 24/11 das 9h às 20h. No dia 02/12, das 9h às 14h

Centro de Culturas Negras –aberto só no dia 02/12, das 7h às 22h

Centro Cultural Olido – aberto só no dia 02/12, das 13h às 21h

Centro Cultural Santo Amaro – aberto nos dias 24/11 e 02/12, das 8h às 14h. No dia 28, das 8h às 12h

Centro Cultural Tendal da Lapa - aberto nos dias 24/11 e 02/12/22 das 9h às 21h

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes - fechado todos os dias

Centro da Memória Do Circo - aberto todos os dias das 9h às 18h

Centro de Referência Da Dança- CRD - aberto todos os dias das 10h às 21h

Chácara Lane – aberta nos dias 24/11 e 02/12/22 até 14h

Escola Municipal de Bailado – fechada

Escola Municipal de Iniciação Artística – fechada

Escola Municipal de Música – fechada.

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes- verificar programação no site (www.theatromunicipal.org.br)

Hemeroteca - atendimento mediante agendamento

Monumento À Independência (Cripta Imperial) - fechado

Pavilhão das Culturas Brasileiras - fechado ao público (só conta com atividades internas de funcionários)

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - aberto nos dias 24/11 e 02/12, das 10h às 19h

Ponto de Leitura Piqueri - o expediente estará suspenso nos dias 24/11 e 02/12, a partir das 14h. Em 28/11, a partir das 11h

Ponto de Leitura Jardim Lapena - o expediente estará suspenso nos dias 24/11 e no dia 02/12, a partir das 14h. No dia 2/11, a partir das 11h

Sítio da Ressaca - em reforma

Sitio Morrinhos – aberto nos dias 24/11 e 02/12, até 14h

Solar da Marquesa De Santos - aberto em 24/11 e 02/12, até 14h

Teatro Alfredo Mesquita - aberto nos dias 24 e 28/11, das 10h às 16h. Em 02/12, das 10h às 22h

Teatro Artur Azevedo – aberto em 24/11, das 9h às 22h.

Teatro Cacilda Becker - aberto no dia 24/11, das 10h às 23h. Nos 02/12, das 10h às 23h

Teatro Flávio Império - aberto em 24/11 e 02/12, das 6h às 19h

Teatro João Caetano – aberto só no dia 24/11, das 10h às 20h

Teatro Paulo Eiró - aberto nos dias 24/11, das 7h às 21h; 28/11, das 8h às 11h e em 02/12, das 10h às 20h

Centro Cultural São Paulo

- Teatro – Dia 24 (fecha às 14h e retorna às 19h, para a exibição do espetáculo NGO); fechado dia 28. Em 2 de dezembro, fecha às 14h e retorna às 19h, para a apresentação de NGO;

- Cinema – Fechado a partir das 14h dia 24. Também não funcionará em 28 de novembro. Dia 2, fechado a partir das 14h;

- Bibliotecas – Dia 24, fechadas a partir das 14h. Atendimento suspenso em 28 de novembro e fechadas a partir das 14h no dia 2;

- Discoteca Oneyda Alvarenga – Fechada a partir das 14h do dia 24. Expediente suspensono dia 28 e fechada no dia 2, a partir das o

- Demais acervos – Dia 24 fechados. Fechados a partir das 14 no dia 28. Também fechados a partir das 14h em 2 de dezembro;

- Áreas expositivas – Fechadas dia 24, a partir das 14h. Dia 28, sem atendimento das 14h em diante. Fechadas em 2 de dezembro, a partir das 14h;

- Áreas de conveniência (áreas da escada vermelha e corredor da dança) – A partir das 14h de 24 de novembro, fechadas. Não funcionarão a partir das 14h do dia 28. Em 2 de dezembro, fechadas a partir das 14h;

- Central de Informações – Dia 24 fechada a partir das 14h. Expediente suspenso a partir das 14h em 28 de novembro. Em 2 de dezembro, fechada a partir das 14h;

- Administração – Fechada a partir das 14h em 24 de novembro. Sem funcionamento a partir das 14h. Também fechada a partir das 14h em 2 de dezembro.

