Nesta segunda-feira teve início a distribuição de 1 milhão de máscaras em 32 terminais de ônibus da capital. Somente hoje, nas ações que ocorreram das 7h às 10h, foram entregues 100.503 máscaras descartáveis à população. A ação da Prefeitura, que continuará durante toda a semana, tem como objetivo reforçar a importância do uso do equipamento de proteção em ambientes fechados, como em transportes públicos. Em seis, do total de terminais, também foram instaladas tendas para vacinação da população com mais de três anos de idade e 872 pessoas aproveitaram para receberem a dose contra a Covid-19.

Segundo o prefeito Ricardo Nunes, a questão da contaminação do coronavírus na cidade está controlada e, no momento, não há pressão no serviço de saúde, mesmo com a nova variante. O aumento de casos fez com que a Prefeitura programasse a ação preventiva em locais de maior movimentação de pessoas. “Estamos fazendo a entrega gratuita de 1 milhão de máscaras e disponibilizando tendas para vacinação, pois essas atitudes são conscientizadoras e fundamentais para que os casos não cresçam em São Paulo”.



Nunes citou o número de pessoas internadas na capital com a doença. Hoje são 180 pessoas sendo 38, em leitos de UTI. Outro dado informado pelo prefeito é que o total de internados, mais de 80% têm idade acima dos 60 anos. “Na cidade, 85% dos paulistanos tomaram a terceira dose e apenas 45,8% receberam a quarta dose da vacina. Portanto, é necessário que a população tome a dose de reforço e que façam o uso das máscaras neste momento”, disse o prefeito.



A ação foi realizada das 7h às 10h em 32 terminais de ônibus da capital com orientações educativas e de prevenção e combate à disseminação do coronavírus, bem como a importância da vacinação. O primeiro lote de máscaras é de 500 mil unidades. Cada usuário recebe uma máscara descartável que serve como uma barreira de proteção para evitar a propagação de vírus que podem ser liberados por indivíduos infectados.

A ação para uso da máscara no transporte se trata de uma orientação para todos os cidadãos, de forma que não prevê obrigatoriedade da utilização das mesmas pela população em geral. Anteriormente, essa recomendação valia apenas para pessoas com sintomas respiratórios e aquelas com imunidade comprometida.

Vacinação



Em seis dos 32 terminais de ônibus da cidade também tiveram pontos para vacinação contra a Covid para adultos e crianças com idade acima dos 3 anos. Cada região contou com as equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBSs), Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis) e profissionais de zoonoses do território dos terminais, para apoio das atividades educativas e abordagem da população.



Foram 872 pessoas que tomaram a vacina de reforço sendo que no terminal Itaquera 178 doses foram aplicadas. No Parque Dom Pedro, 67; Vila Nova Cachoerinha, 147; Pinheiros, 187; Santo Amaro, 93 e Sacomã, 200.



"Essa é mais uma iniciativa da gestão municipal no enfrentamento ao coronavírus na cidade de São Paulo. Realizar ações de saúde em locais de grande circulação de pessoas contribui na sensibilização sobre os cuidados e os riscos com a doença, disse o secretário municipal da Saúde, Luiz Carlos Zamarco.



A Prefeitura segue incentivando a imunização da população contra a Covid-19, em especial para as doses de reforço. É importante que se complete o ciclo vacinal indicado para cada faixa etária. A vacinação é ofertada em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/UBSs Integradas de segunda a sexta-feira, e, aos sábados, nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. Os endereços das unidades podem ser consultados no link do Busca Saúde: http://buscasaude.prefeitura.sp.gov.br