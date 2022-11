O Autódromo de Interlagos recebeu desde a sexta-feira cerca de 230 mil pessoas que foram assistir aos treinos e a corrida do Grande Prêmio São Paulo de Fórmula 1. O evento movimentou toda a cadeia de turismo da cidade e o impacto econômico deve atingir próximo do R$ 1 bilhão.



Na prova, o britânico George Russell terminou em primeiro lugar e conquistou sua primeira vitória na carreira e Lewis Hamilton ficou segundo lugar numa dobradinha da Mercedes. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, entregou o troféu ao campeão da corrida e confirmou que no próximo ano, o Grande Prêmio de F1 será melhor ainda. “Vi que o evento está melhorando a cada ano e este foi melhor em relação ao do ano passado e que não foi melhor do que será o do ano que vem”, destacou Nunes.



Para o prefeito, as obras da Prefeitura no entorno e dentro do autódromo, garantiu mais tranquilidade ao público e aos pilotos. “O que a gente está fazendo é que o amor do brasileiro pela Fórmula 1 perdure. Estamos dando todo o incentivo para isso com melhorias no acesso das pessoas e reformas em Interlagos. O evento foi transmitido para 180 países e mostrou uma prova com muitas qualidades e motivo de elogios por parte dos organizadores. Temos o foco de fazer a infraestrutura para as pessoas chegarem aqui e saírem com tranquilidade, assim, a cidade de são Paulo dá exemplo para o mundo”, frisou.



Movimentação



A Fórmula 1 é um grande marco no calendário de eventos da cidade, pois movimenta toda a cadeia de turismo da cidade. Segundo dados do Observatório do Turismo, mais de 75% do público é de fora da região Metropolitana de São Paulo, os visitantes procuram aproveitar outras ofertas que a cidade proporciona. O turista também impulsionado pelo feriado de 15 de novembro, busca na cidade de São Paulo, opções de gastronomia, cultura, lazer, compras e passeios turísticos de modo geral”, explicou o secretário municipal de Turismo, Rodolfo Marinho.



O impacto econômico na edição do ano passado do GP São Paulo de Fórmula 1 foi de R$ 960 milhões e gerou cerca de 9.600 postos de trabalho, sendo que a expectativa para este ano é ainda maior. “Foram mais de 15 mil pessoas trabalhando em todo o evento, com público total esperado de 230 mil pessoas”, disse Marinho.