O presidente da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial (EMBRAPII), José Luis Gordon, participará, a partir desta terça-feira (15), da 27ª Conferência do clima da Organização das Nações Unidas (ONU), em Sharm El Sheik, no Egito, a COP27. Gordon integra a programação da Conferência em três painéis que discutem modelos e desafios de estímulo à inovação sustentável no país e no mundo.



“O Brasil tem tudo para ser o principal player global dessa agenda de sustentabilidade. O país está pronto, tem tudo para isso. Nós da EMBRAPII estamos preparados para apoiar cada vez mais projetos nessa agenda; trabalhando para apoiar o setor empresarial brasileiro a ser referência em inovação ligada à agenda de sustentabilidade”, destaca o presidente da entidade.



Nesta terça-feira (15), ele representa a Embrapii em mesa promovida pelo Consórcio Interestadual Amazônia Legal, composto pelos governadores da região Norte. O painel, com a temática Innovation and Sustainability: contributing to the conservation and restoration of biodiversity in Brazil, terá também representantes do governo do Estado do Amapá e do Ministério da Educação (MEC).



Na quarta-feira (16), a programação segue com a participação no painel promovido pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) com o tema Contribuições da indústria para a conservação florestal. O objetivo é apresentar e debater as ações realizadas pelo setor industrial para o fortalecimento e valorização da biodiversidade e das florestas brasileiras. Entre os painelistas estarão representantes da Federação das Indústrias do Estado do Mato Grosso, do Senai, além de executivos da Suzano e da JBS. A agenda da Embrapii na COP 27 encerra quinta-feira (17), com painel organizado pelo Sebrae sobre Inovação e Sustentabilidade.



*Sobre a EMBRAPII*



A EMBRAPII oferece a empresas nacionais que desejam inovar recursos não reembolsáveis e um ecossistema de 85 Unidades, que são centros de Pesquisa & Desenvolvimento em todo o país. Por meio de contratos de gestão com os Ministérios da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), da Educação, da Saúde e da Economia, a entidade já apoiou 1.800 projetos de inovação industrial de 1.125 empresas.



Levantamento realizado pela Embrapii aponta o potencial da indústria nacional para impulsionar a agenda climática. Atualmente, 67% dos projetos de inovação apoiados pela entidade trazem temáticas ou preocupações relacionadas aos princípios de sustentabilidade da ONU.

Energia limpa, agricultura sustentável, saúde, bem-estar e redução da fome estão entre os temas mais presentes nessas iniciativas, que correspondem a aproximadamente 1,2 mil projetos de 950 empresas, executadas com recursos e apoio técnico da rede Embrapii.