A Prefeitura de São Paulo inaugurou nesta quinta-feira (10), a 10ª unidade do Descomplica SP, na Cidade Tiradentes, Zona Leste da capital. O equipamento oferece mais de 450 serviços para a população do distrito que é de cerca de 250 mil habitantes. A unidade, que estava operando em “projeto piloto”, agora passa a funcionar oficialmente e prevê, em média, 1.200 atendimentos por dia.

“Nós tivemos um investimento de R$ 4 milhões para adequar todo o espaço e fazer algo bem-feito. Não adianta só fazer. Tem que fazer bem-feito, com qualidade e tecnologia para que as pessoas se sintam confortáveis”, destacou o prefeito Ricardo Nunes.

No equipamento o público será beneficiado ainda com o Descomplica SP Digital, um espaço de cidadania digital dentro do novo Descomplica SP Cidade Tiradentes, para conhecer, aprender e acessar serviços eletrônicos.

“Nos nossos estudos nós percebemos que a maior demanda que nós teremos aqui em Cidade Tiradentes será com os idosos. Por isso nós implantamos o Descomplica lado a lado, onde cada idoso terá um atendimento humanizado e neste processo nós vamos inseri-los na inclusão digital para que eles possam evitar qualquer tipo de deslocamento e acessar esses serviços de forma digital”, explicou o secretário de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.

A nova unidade oferta serviços de Assistência e Desenvolvimento Social, como: CadÚnico, Carteira do Idoso para Transporte Interestadual e programas vinculados ao governo federal.

O Descomplica Cidade Tiradentes também foi pensado com atenção especial para a área de Direitos Humanos e Cidadania, oferecendo serviços como: acolhida e escuta para defesa de direitos; informações sobre programas governamentais voltados à juventude, imigrantes, população LGBT, pessoa idosa; o recebimento/encaminhamento de denúncias de violência e de discriminação (racial, contra idosos, imigrantes, população em situação de rua, mulher, crianças e adolescentes, homofobia, entre outros).

No novo equipamento o cidadão consegue emitir a Carteira de Trabalho, solicitar emissão do Bilhete Único e fazer o requerimento do seguro-desemprego, além de outros serviços. Para humanizar ainda mais o atendimento, em todas as unidades é realizado o atendimento lado a lado. Tanto o funcionário quanto o cidadão que procura o serviço ficam de frente para a tela do computador, proporcionando total transparência ao que está sendo feito. O cidadão acompanha o serviço, conhece o sistema, vê o caminho percorrido pelo atendente e acompanha os resultados. Isso aumenta a confiança no serviço.

Desde 2018, a Prefeitura de São Paulo entregou 9 (nove) unidades do Descomplica SP: Vila Maria/Vila Guilherme, São Miguel Paulista, Campo Limpo, Butantã, Santana/Tucuruvi, Jabaquara, Penha, São Mateus e Capela do Socorro. O percentual de satisfação dos usuários é de 99,52% e a meta é implantar unidades nas 32 Subprefeituras.

Comunidade Maravilha

Ainda na Cidade Tiradentes, o prefeito Ricardo Nunes também vistoriou as obras de pavimentação na Comunidade Maravilha. No local, a Prefeitura de São Paulo, por meio da Subprefeitura Cidade Tiradentes, realiza obras para colocação de guia, sarjeta, passeio e asfaltamento em todas as ruas e vielas com investimentos de mais de R$ 6,5 milhões.

O secretário municipal de Subprefeituras, Alexandre Modonezi, também garantiu que a população terá uma praça. “Além disso, também faremos a drenagem para evitar que a água entre na casa das pessoas e, junto com isso, um trabalho com a Sabesp para canalização de esgoto”, disse.



SECOM - Prefeitura da Cidade de São Paulo

Telefones: 3113-8835/ 3113-8831

E-mail: imprensa@prefeitura.sp.gov.br

Sala de imprensa: imprensa.prefeitura.sp.gov.br