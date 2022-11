No feriado prolongado da Proclamação da República, dias 14 e 15 de novembro (segunda e terça-feira), as repartições públicas municipais terão alteração em seus expedientes. O rodízio de veículos estará suspenso no período, voltando a valer na quarta-feira (16).

Saúde

Na área da saúde, estarão abertos equipamentos como Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs), AMAs/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, além dos hospitais municipais (HMs) e prontos-socorros municipais (PSMs). Entre os hospitais veterinários públicos, no dia 14 estarão abertas as unidades norte, sul e leste, enquanto a oeste permanecerá fechada em decorrência do ponto facultativo decretado pela Universidade de São Paulo (USP), onde está localizada.

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação ocorrem nos dois dias nas AMAs/UBSs Integradas, das 7h às 19h. A imunização contra a Covid-19 está disponível para crianças a partir de três anos de idade, adolescentes e adultos. Para primeira dose adicional (DA1), estão elegíveis pessoas acima de 12 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses. Já a segunda dose adicional (DA2) da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a DA1 há pelo menos quatro meses, enquanto a terceira dose adicional (DA3) está disponível para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 18 anos.

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada por tempo indeterminado. Dirigida a crianças a partir de um ano até 4 anos e 11 meses de idade, a ação tem como objetivo imunizar todo o público infantil dessa faixa etária com a vacina oral contra a doença. Na campanha de multivacinação, destinada a pessoas até 15 anos, além do imunizante contra poliomielite são disponibilizados: tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

Estarão abertos:

Segunda-feira (14)

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

- AMAs/UBSs Integradas – das 7h às 19h, inclusive para vacinação;

- Hospitais Municipais (HMs);

- Hospitais Dia (HD) 24h;

- Prontos-socorros Municipais (PSMs);

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

- Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu);

- Hospitais veterinários públicos – das 8h às 17h estarão abertas as unidades sul, norte e leste, para casos de urgência e emergência.

As divisões de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e de Vigilância Epidemiológica (DVE) estarão em regime de plantão.

Terça-feira (15)

- Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) – das 7h às 19h;

- AMAs/UBSs Integradas – das 7h às 19h, inclusive para vacinação;

- Hospitais Municipais (HMs);

- Prontos-socorros Municipais (PSMs);

- Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Divisão de Vigilância de Zoonoses (DVZ) e a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) estarão em regime de plantão.

Transporte público

O atendimento da SPTrans na segunda-feira (14) e na terça-feira (15), será normal nos postos de venda, das 6h às 22h, em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes. O Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechadas e voltarão a atender na quarta-feira (16).

A frota do sistema de transporte público municipal na segunda-feira será correspondente aos dias úteis. Na terça-feira será equivalente a de um sábado, com cerca de 6,8 mil ônibus.

Recarga do Bilhete Único

Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os apps credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTrans (http://www.sptrans.com.br/compra-de-creditos-e-servicos/). Após a compra dos créditos, deverá recarregar o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores, no interior dos coletivos.

Posto de Apoio à Mulher

O Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, não realizará atendimento na segunda e terça-feira. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira, por meio de cartazes no local. O posto reabre na quarta-feira, das 8 às 17h.

Rodízio de veículos



O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para carros na segunda-feira (14), em razão do feriado prolongado de Proclamação da República.



As demais restrições existentes na cidade serão mantidas ao longo da segunda-feira:

● Rodízio de veículos pesados (caminhões);

● Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC);

● Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF);



Também não estarão liberadas as faixas exclusivas de ônibus.



Já no feriado da Proclamação da República (terça-feira 15), o rodízio de veículos e demais restrições não vigoram na cidade.



Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.



Mercados e Sacolões

Equipamento 12/11/2022 13/11/2022 14/11/2022 15/11/2022

Central de Abast. Leste 07h00 às 18h00 07h00 às 13h00 07h00 às 18h00 07h00 às 13h00

Central de Abast. Pátio Pari 04h00 às 20h00 FECHADO 04h00 às 20h00 04h00 às 18h00

Mercado Guaianases 08h30 às 18h00 08h00 às 13h00 FECHADO 08h00 às 13h00

Mercado Ipiranga 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00 FECHADO 08h00 às 13h00

Mercado Lapa 08h00 às 18h00 FECHADO 08h00 às 18h00 FECHADO

Mercado Penha 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00 FECHADO 08h00 às 13h00

Mercado Pinheiros 08h00 às 18h00 FECHADO 08h00 às 18h00 08h00 às 15h00

Mercado Pirituba 07h00 às 21h00 07h00 às 18h00 07h00 às 21h00 07h00 às 18h00

Mercado São Miguel 09h00 às 18h00 FECHADO 09h00 às 18h00 FECHADO

Mercado Sapopemba 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00 08h00 às 18h00 08h00 às 13h00

Mercado Teotônio Vilela 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00 08h00 às 19h00 08h00 às 14h00

Mercado Tucuruvi 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00 FECHADO 08h00 às 13h00

Mercado Vila Formosa 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00

Sacolão Avanhadava 07h00 às 19h00 07h00 às 14h30 07h00 às 19h00 07h00 às 15h00

Sacolão Bela Vista 07h00 às 19h00 08h00 às 14h00 07h00 às 19h00 08h00 às 14h00

Sacolão Brigadeiro 08h00 às 18h00 08h00 às 14h00 08h00 às 18h00 08h00 às 14h00

Sacolão Butantã 07h00 às 20h00 07h00 às 13h30 07h00 às 20h00 07h00 às 13h30

Sacolão Cid. Tiradentes 08h00 às 19h00 08h00 às 15h00 08h00 às 19h00 08h00 às 15h00

Sacolão City Jaragua 08h00 às 19h00 08h00 às 16h00 08h00 às 16h00 08h00 às 16h00

Sacolão Cohab Adventista 07h00 às 21h20 08h00 às 14h20 07h00 às 21h20 08h00 às 14h20

Sacolão da Lapa 07h00 às 18h30 09h00 às 13h00 08h00 às 14h00 09h00 às 13h00

Sacolão Estrada do Sabão 08h00 às 19h00 07h00 às 14h00 07h00 às 19h00 07h00 às 14h00

Sacolão Freguesia do Ó 07h00 às 20h00 07h00 às 14h00 07h00 às 20h00 07h00 às 15h00

Sacolão Jaguaré 08h00 às 18h00 08h00 às 14h00 08h00 às 14h00 08h00 às 14h00

Sacolão Jaraguá 08h00 às 18h00 08h00 às 16h00 08h00 às 16h00 08h00 às 16h00

Sacolão João Moura 07h00 às 19h00 07h00 às 19h00 07h00 às 19h00 07h00 às 19h00

Sacolão Rio Pequeno 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00 08h00 às 19h00 08h00 às 13h00

Sacolão São Miguel 09h00 às 18h00 FECHADO 09h00 às 18h00 FECHADO

Serviço Funerário: os horários dos 22 cemitérios não são alterados (7h às 18h)

*Praças de Atendimento:*as 32 subprefeituras ficam fechadas nos dias 14 e 15.



Ecopontos

De segunda a sábado, das 6h às 22h (dias úteis)

Domingos e feriados, das 6h às 18h



Pátios de Compostagem

Terça-feira a Domingo, das 14h às 22h (feriados no mesmo horário)

Trabalho

O atendimento dos equipamentos da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho estará suspenso na segunda e na terça-feira. Os serviços serão retomados normalmente na quarta-feira (16). O Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes é o único que abre normalmente no dia 15.

Durante os dias sem atendimento, é possível realizar agendamento de serviços como formalização do MEI – Microempreendedor Individual ou habilitação do seguro-desemprego pela Central 156. Também no Portal Cate, quem busca se qualificar, encontra cursos gratuitos na plataforma em diversas áreas de atuação incluindo estética, gastronomia, gestão e tecnologia.

Esportes

Centros Esportivos

Os Centros Esportivos estarão abertos normalmente na segunda-feira (14). No feriado, estarão abertos de acordo com os respectivos horários para esses dias. As secretarias das unidades funcionarão em escala de plantão (nos dois dias). Para ter acesso aos endereços dos centros, clique no link (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/esportes/centros_esportivos/index.php?p=8001)

Educação

Os Centros Educacionais Unificados (CEUs) estarão abertos no sábado (12) e no domingo (13), das 8h às 20h. No ponto facultativo (14) e no feriado (15), funcionarão das 8h às 18h.

Os equipamentos Descomplica SP, Fab Lab Livre SP e Telecentros não abrirão na segunda-feira e na terça-feira. O funcionamento normal retoma na quarta-feira (16).

Parques

Os parques municipais naturais e urbanos irão funcionar normalmente. Na véspera do feriado, segunda-feira, estarão fechados para manutenção, como normalmente ocorre nesse dia. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (SVMA) no link (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/parques/index.php?p=293889)

O Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS) funcionará das 8h às 12h, com plantão telefônico das 8h às 16h. Durante os dois dias não haverá expediente na unidade da DFS no Parque Ibirapuera. Os viveiros municipais e a UMAPAZ (Coordenação de Educação Ambiental/Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz) permanecerão fechados durante todo o feriado prolongado.

O Planetário do Carmo - Martin Luther King, localizado na Zona Sul da capital, abrirá excepcionalmente na terça-feira (15) e terá atividades especiais, entre elas, a “Sessão cidadã de Planetário: O Céu da Bandeira Brasileira” e “Oficina: Lançamento de Foguetes”. Confira a programação completa que se inicia às 13h e termina às 18h (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente/umapaz/programacao_mensal/index.php?p=).

Pessoa com Deficiência

Somente as unidades da Central de Intermediação em Libras (CIL) funcionarão no feriado, com atendimento 24 horas. Esses equipamentos realizam a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade de São Paulo. Acesse o link para mais informações (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/central_de_libras/index.php?p=203752)

Assistência Social

A rede socioassistencial terá o funcionamento desta forma na segunda e terça-feira:

Abertos: SAICA, SEAS, Centros de Acolhida, CPAS, Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, ILPI, Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fechados: SAS, CRAS, CREAS, Centros POP, NPJ, CCA, CJ, CEDESP, NCI, NAISPD, Centro Dia, CRECI, Circo Social, SASF, CCInter, CDCM, SPVV, MSE, Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) ficará fechado na segunda-feira (14) e na terça-feira (15), reabrindo na quarta-feira (16). O atendimento ao público no CAF é realizado de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h, mediante agendamento prévio pelo link https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/.

Direitos Humanos

A Casa da Mulher Brasileira (CMB) mantém o seu plantão 24 horas para atendimento a mulheres vítimas de violência. A CMB está localizada na Rua Vieira Ravasco, 26, no bairro do Cambuci - Tel.: 3275-8000. Não haverá experiente nos demais equipamentos de atendimento ao público da Secretaria.

Denúncias de discriminação racial e racismo, violência contra a população LGBTI, crianças e adolescentes, e mulheres podem ser feitas pelo serviço SP156, telefone ou pelo portal https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/. A Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos mantém atendimento de plantão pelo WhatsApp (11) 97549.9770. Os interessados também podem utilizar os serviços de localização de desaparecidos registrando os seus pedidos pelo formulário para cadastro de desaparecidos disponível no site da SMDHC (https://is.gd/pgmgZm).

Cultura

Veja o funcionamento das unidades culturais na cidade de São Paulo nesse feriado prolongado:

Arquivo Histórico Municipal – aberto somente no sábado (12)

Beco Do Pinto – aberto das 9h às 17h

Biblioteca Mario de Andrade (veja quadro abaixo)

Bibliotecas De Bairro - fechadas

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares De Azevedo, Cora Coralina, Pe. José De Anchieta, Raul Bopp, -Viriato Correa E Paulo Setúbal - fechadas

Bosques De Leitura - fechados

Coleção Circulante - aberta das 09h às 18h

Sala Infantil - aberta das 10h15 às 16h45

Capela Do Morumbi –aberta das 9h às 17h

Casa De Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Julio Guerra Casa Amarela) – fechado todos os dias

Casa Da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta das 9h às 17h

Casa de Cultura Brasilândia – aberta só nos dias 12 e 13/11

Casa De Cultura Butantã - aberta todos os dias

Casa De Cultura Campo Limpo - aberta sábado (12) e domingo (13)

Casa De Cultura Da Vila Guilherme (Casarão) - aberta sábado (12) e domingo (13)

Casa de Cultura Freguesia Do Ó (Salvador Ligabue) - aberta todos os dias

Casa De Cultura Guaianases - aberta sábado (12) e domingo (13)

Casa De Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) – aberta sábado (12) e domingo (13)

Casa De Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) - aberta sábado (12) e domingo (13)

Casa De Cultura Itaim Paulista - aberta sábado (12) e domingo (13)

Casa De Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) - fechada somente no domingo (14)

Casa De Cultura Júlio Guerra - aberta somente no sábado (12)

Casa De Cultura M’ Boi Mirim - fechada somente na segunda-feira (14)

Casa De Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso De Mendonça) –aberta somente no domingo (13)

Casa De Cultura São Mateus - aberta sábado (12) e domingo (13).

Casa De Cultura São Miguel Paulista (Antonio Marcos) - aberta somente no sábado (12)

Casa De Cultura São Rafael - aberta sábado (12) e domingo (13)

Casa De Cultura Tremembé- estará aberta só nos dias 12 e 13/11

Casa De Cultura Do Ipiranga (Chico Science) - aberta nos dias 12 e 13

Casa Do Bandeirante – aberta das 9h às 17h

Casa Do Grito – aberta das 9h às 17h

Casa Do Modernista - aberta das 9h às 17h

Casa Do Sertanista (Casa do Caxingui ) – aberta das 9h às 17h

Casa Do Tatuapé – aberta das 9h às 17h

Centro Cultural Da Diversidade (Teatro Décio De Almeida Prado) –fechado todos os dias

Centro Cultural Da Juventude Ruth Cardoso - aberto todos os dias

Centro Cultural Da Penha - aberto nos dias 12 e 13

Centro Cultural De Vila Formosa - aberto dias 12 e 13

Centro Cultural Do Grajaú (Palhaço Carequinha)- estará aberto todos os dias.

Centro De Culturas Negras – estará aberto só nos dias 12 e 13.

Centro Cultural Olido – fechado na terça-feira (15)

Centro Cultural Santo Amaro – fechado todos os dias

Centro Cultural Tendal Da Lapa - aberto todos os dias

Centro De Formação Cultural Cidade Tiradentes - fechado na segunda-feira (14)

Centro Da Memória Do Circo - fechado na terça-feira (15)

Centro De Referência Da Dança- CRD - fechado todos os dias

Chácara Lane – aberta das 9h às 17h

Escola Municipal De Bailado – fechada

Escola Municipal De Iniciação Artística – fechada

Escola Municipal De Música – fechada.

Fundação Teatro Municipal/Praça Das Artes- verificar programação no site (www.theatromunicipal.org.br)

Hemeroteca - atendimento mediante agendamento.

Monumento à Independência (Cripta Imperial) - fechado

Pavilhão Das Culturas Brasileiras - fechado ao público (só conta com atividades internas de funcionários)

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - estará aberto todos os dias

Ponto De Leitura Piqueri - fechado

Ponto De Leitura Jardim Lapena - fechado

Sítio Da Ressaca - fechada

Sitio Morrinhos – aberto das 9h às 17h

Solar Da Marquesa De Santos - aberto das 9h às 17h

Teatro Alfredo Mesquita - fechado segunda-feira (14) e terça-feira (15)

Teatro Artur Azevedo –fechado dias segunda-feira (14) e terça-feira (15)

Teatro Cacilda Becker - fechado nos dias 14 e 15

Teatro Flávio Império - aberto todos os dias

Teatro João Caetano – fechado segunda e terça-feira

Teatro Paulo Eiró - fechado nos dias 14 e 15

Centro Cultural São Paulo

Teatro – aberto dias 12, 13 e 15; fechado na segunda-feira (14)

Cinema – aberto dias 12, 13 e 15; fechado dia 14

Bibliotecas – abertas sábado e domingo; fechadas segunda e terça-feira

Discoteca Oneyda Alvarenga – aberta sábado e domingo; fechada segunda e terça

Acervos – fechados todos os dias

Áreas Expositivas - abertas sábado, domingo e terça-feira; fechadas na segunda-feira

Áreas de Convivência

- área da escada vermelha e corredor da dança – abertas todos os dias do feriado

Central de Informações – aberta sábado, domingo e terça-feira; fechada na segunda-feira



