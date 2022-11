O Prefeito Ricardo Nunes recebeu nesta terça-feira, 8 de novembro, o presidente da Câmara Municipal, Milton Leite, representantes da Enel X , e de montadoras de ônibus, das secretarias da Fazenda, Executiva de Transporte e Mobilidade Urbana, e da SPTrans, para tratar do plano municipal de substituição da frota de ônibus por modelos não poluentes , como consequência da Lei de Mudanças Climáticas de 2018.

Durante a reunião, foi anunciada a intenção da multinacional em participar ativamente do processo de troca dos atuais veículos movidos a diesel por modelos elétricos, de acordo com as tecnologias definidas pelos padrões técnicos da SP Trans. A ideia é que a Enel X auxilie as empresas em questões logísticas, de infraestrutura e na viabilização de veículos elétricos, através de um modelo de negócio que reflita a experiência do grupo na América Latina.

“A cidade de São Paulo sempre está em busca de projetos e soluções para melhorar o meio ambiente. Essa parceria com a Enel X é muito importante porque a redução de ônibus a diesel na nossa cidade vai permitir que diminua o índice de mortes e doenças respiratórias causadas pela poluição do ar”, afirma o prefeito Ricardo Nunes.

A participação da Enel mostra o empenho da gestão municipal para encontrar alternativas e soluções para atingir a meta da substituição de 20% da frota do sistema municipal de transporte público por ônibus elétricos. Em outubro, a Prefeitura determinou que somente veículos movidos a energia a limpa poderão entrar no sistema.

A medida inovadora permite que São Paulo avance na melhoria da qualidade do ar e se alinha às políticas públicas mais modernas existentes no planeta em relação à mobilidade urbana. A utilização de tecnologias sustentáveis irá modernizar a frota da cidade, tornando as viagens mais silenciosas, confortáveis e impactando diretamente a saúde de toda a população da região metropolitana, ao reduzir a emissão de gases poluentes.

A cidade de São Paulo conta, atualmente, com 219 ônibus elétricos, sendo 201 trólebus e 18 movidos a bateria.