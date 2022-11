A Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia, publicou terça-feira (1º) o edital para instalação do WIFI LIVRE SP em 8 mil novas localidades. A medida proporcionará 41 mil novos pontos de internet de graça para a população paulistana. Em vista do planejamento inicial, pode-se dizer que, com esta ação, ao final de 2024 será entregue o dobro de pontos previsto na meta, que previa 20 mil novos pontos.

“Atualmente a cidade tem 1100 pontos e nosso Plano de Metas assegurava 20 mil pontos de WiFi Livre até 2024, mas a meta foi dobrada e isso impactará positivamente na vida da população”, enfatizou o prefeito Ricardo Nunes.

O WIFI LIVRE SP é um dos programas mais importantes da Prefeitura de São Paulo pois, através do acesso gratuito à internet surgem avanços significativos nas áreas mais sensíveis para o cidadão que são: educação, saúde, segurança e transporte.

Suporte técnico e manutenção

O pedido inclui contratação de empresas especializadas para o fornecimento de conectividade e para a prestação de serviços de instalação, configuração, operação e gerenciamento. Suporte técnico e manutenção de redes Wi-Fi, com acesso público à Internet, nas modalidades indoor (ambientes fechados) e outdoor (ambientes abertos), em localidades distribuídas em todas as regiões e bairros da Cidade de São Paulo, com fornecimento de toda a infraestrutura, serviços, equipamentos e links para acesso à Internet em cada um desses locais, conforme as condições e especificações contidas no Termo de Referência, também integram a iniciativa.

Após a assinatura do contrato, as empresas terão 12 meses para instalação.

“Os programas da Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia buscam melhorar a praticidade na vida do povo paulistano e gerar oportunidade para uma evolução profissional e social. Com esses 41 mil novos pontos de internet gratuita faremos um importante trabalho para melhorar os programas oferecidos pela Prefeitura, sobretudo nas periferias. A internet facilita o acesso à educação, proporciona melhorias nas áreas de saúde e segurança. Acredito que, quando agregamos tecnologia e inovação aos serviços, o cidadão só tem a ganhar”, afirma o secretário de Inovação e Tecnologia, Juan Quirós.