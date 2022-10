A Prefeitura de São Paulo, por meio da SPTrans, irá realizar operação especial de transporte público no próximo domingo (30), dia do segundo turno das eleições. A utilização dos ônibus municipais será gratuita entre 6h e 20h em toda a cidade e a frota será reforçada em cerca de 2 mil ônibus, passando de 4,8 para 6,8 mil.

Durante o horário de vigência da gratuidade, os passageiros que embarcarem nos ônibus pelas portas dianteiras deverão descer pela frente, enquanto aqueles que entrarem pelas portas traseiras terão de desembarcar por trás. Dessa forma, todos terão garantido o direito ao transporte grátis, ainda que não possuam cartão do Bilhete Único.

A catraca NÃO deverá ser utilizada durante esse período e estará identificada com aviso informando que ela estará bloqueada para uso.

Nos terminais Sacomã, Mercado, Vila Prudente e nas demais estações que integram o Expresso Tiradentes, as catracas de pré-embarque serão bloqueadas e o acesso aos ônibus será feito pelos portões laterais, também sem a cobrança de tarifa.

Ao longo da semana, a população será orientada sobre as regras de uso do domingo, por meio de edição especial do Jornal do Ônibus e publicações nas redes sociais, incluindo um vídeo produzido pela SPTrans para explicar de forma detalhada como funcionará o embarque e desembarque. Os terminais que contam com sistema de som também irão transmitir mensagens a respeito da gratuidade.

A equipe de campo da SPTrans será reforçada, com todo o quadro disponível nas ruas, ao longo do domingo, para monitorar a operação da frota e orientar motoristas e passageiros, de maneira escalonada, respeitando o direito dos trabalhadores ao voto.

A SPTrans também enviou carta circular a todas as empresas concessionárias do transporte, explicando as regras para a concessão da gratuidade, determinando a disponibilização da frota com o reforço indicado e a apresentação dos veículos com sua tripulação completa, além de estabelecer acréscimo das suas equipes de campo ao longo do dia e a instruindo sobre afixação dos materiais de comunicação no interior dos ônibus.