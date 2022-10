Divulgação - 20.10.2022 Pacote de investimentos anunciado por Dario Pacheco chega a R$ 127 milhões

A cidade de Vinhedo, a 75 quilômetros da capital paulista, vai ganhar o maior investimento da história em obras de infraestrutura. O projeto Inova Vinhedo, anunciado pelo prefeito Dario Pacheco (PTB), prevê aporte de R$ 127 milhões em obras de aumento da produção de água, tapa-buracos e reforma de todas as escolas e unidades de saúde. O programa foi lançado na última quinta-feira (20) em evento com secretários municipais, vereadores, autoridades e empresários.

"Com empenho e trabalho, apresentamos aos moradores esse grande pacote de obras, o maior já realizado na nossa cidade, para reestruturar todo o município, conforme as necessidades mais urgentes dos moradores", afirmou Dr. Jario. "São obras de grande importância para o desenvolvimento da cidade e para que possamos resgatar a autoestima do vinhedense, de viver numa das melhores cidades do mundo", completou.

Divulgação - 20.10.2022 Dario Pacheco anunciou o plano que vai reestruturar toda Vinhedo

Segundo o prefeito, o grande pacote prioriza demandas importantes para a melhora da qualidade de vida de todos os cidadãos. "Estamos trabalhando com planejamento e seriedade pensando não apenas no momento atual, mas na Vinhedo do futuro", afirmou o chefe do executivo municipal.



Apenas em obras de ampliação de produção de água serão investidos R$ 16,5 milhões. Obras de infraestrutura de mobilidade urbana somam R$ 52 milhões. O programa de tapa-buracos vai receber investimentos de R$ 15 milhões. O Transforma Vinhedo, programa de revitalização e reformas em todas as escolas e unidades de saúde municipais, vai receber R$ 20 milhões. Há ainda o projeto de construção de rotatória e duplicação da Rodovia Miguel Melhado Campos, de R$ 23 milhões.



O secretário de Governo e Desenvolvimento Econômico, Jorge Torrezin, explicou que o Inova Vinhedo contou com a colaboração das diferentes secretarias municipais para o melhor planejamento dos projetos. "Estamos trabalhando por todas as regiões da cidade, em um programa coordenado que vai requalificar toda a nossa cidade e deixá-la preparada para novas demandas que vão surgir", explicou.



Outras obras



O Inova Vinhedo inclui obras futuras, que não foram incluídas no pacote divulgado na última semana. Entre elas estão a construção da adutora Bom Jardim e da Represa V, no valor de R$ 19 milhões, desassoreamento da Represa 1, ao custo previsto de R$ 10 milhões, e novo PA Capela, orçado em R$ 8,7 milhões.

Confira as obras programadas do Inova Vinhedo.



Produção de Água

Modernização da captação do Rio Capivari – R$ 2,5 milhões

Compra da Represa IV – R$ 4,5 milhões

Compra da área para construir a Represa V – R$ 2,5 milhões

Construção de dois novos reservatórios com capacidade para armazenar - 2 milhões de litros de água – R$ 7 milhões



Infraestrutura e Mobilidade Urbana

Recapeamento da Avenida das Indústrias – R$ 3 milhões

Interligação da Rua João Corazzari e Rua João Ortiz de Camargo – R$ R$ 860 mil

Interligação da Rua Alaor Cieni e Rua Nicolau Von Zuben – R$ 724 mil

Interligação com pavimento asfáltico e drenagem da Avenida 3 do Distrito Industrial – R$ 19 milhões

Pavimentação e canalização do Córrego da Rua Montevideo – R$ 19,7 milhões

Pavimentação e alargamento da Rua Itororó – R$ 2,5 milhões

Interligação da Rua Antônio Sterzeck com a Avenida Independência – R$ 1,4 milhão

Interligação da Rua Itororó com a Rua Antônio Sterzeck – R$ 1,2 milhão

Recapeamento da Rua Antônio Sterzeck – R$ 476 mil

Interligação da Avenida Independência e Avenida Castelo Branco – R$ 2,1 milhões

Recapeamento da Rua Iracema Lucas – R$ 483 mil

Recapeamento da Avenida das Indústrias – R$ 514 mil

Revitalização, drenagem, iluminação e construção de escada na viela da Rua 21 de Abril – R$ 700 mil



Transforma Vinhedo

Reforma de 48 prédios de escolas e unidades de saúde – R$ 20 milhões



Vinhedo Sem Buracos

Operação moderna de tapa-buracos – R$ 15 milhões



Miguel Melhado

Rotatória e duplicação da Rodovia Miguel Melhado Campos – R$ 23 milhões



Obras previstas

Construção da adutora Bom Jardim e da Represa V – R$ 19 milhões

Desassoreamento da Represa 1 – R$ 10 milhões

Novo PA Capela – R$ 8,7 milhões