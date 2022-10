O prefeito Ricardo Nunes acompanhou nesta terça-feira (18) a assinatura do autorizo para a construção do novo Centro de Operações Integradas da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na região central da capital. A obra será executada por meio de Parceria Público Privada (PPP) da Secretaria de Habitação do Estado e fará parte do projeto de revitalização da área central, realizado em conjunto pelo Governo do Estado, Prefeitura de São Paulo e iniciativa privada. A construção do COI-SP deverá ser iniciada no próximo ano e receberá investimento de R$ 31,4 milhões.

Durante o evento, o prefeito Ricardo Nunes destacou a importância do trabalho integrado que vem sendo realizado entre a Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado nessa região. “Não é nenhuma organização criminosa que vai dominar esse espaço, vai ser a população”, disse. “Isso é possível pois a gente tem foco naquilo que deve ser feito, coragem para fazer e o apoio incondicional da Polícia Civil, da Polícia Militar e da Guarda Civil Metropolitana com o apoio da sociedade”, completou.

“O COI cumpre um papel fundamental estratégico para as nossas forças de segurança e todas elas estarão aqui no centro da cidade, ao lado da estação Júlio Prestes, cumprindo a sua função”, disse o governador, Rodrigo Garcia.

O novo COI-SP será instalado em um prédio de 3.100 m², localizado na confluência da Alameda Dino Bueno com a Avenida Duque de Caxias, nas proximidades da estação da Luz, Sala São Paulo e Pinacoteca. O imóvel vai abrigar todos os órgãos de segurança e monitoramento que já são integrados pelo Centro de Operações e ainda contará com Sala de Crise, Sala Cofre e um auditório para 150 pessoas.

“A circulação de viaturas, a iluminação pública, as câmeras de monitoramento e a atividade 24 horas contribuirão para dar mais segurança à região, especialmente a moradores, comerciantes, frequentadores e turistas que acessam os equipamentos culturais e de lazer do entorno”, afirmou o coronel Álvaro Batista Camilo, secretário-executivo da Polícia Militar na SSP.

Primeira do país, a PPP da Habitação do Estado é um marco inovador, desenvolvido para modernizar e repovoar a área central da capital, aproveitando a infraestrutura existente, espaços ociosos e imóveis subutilizados e degradados. O projeto ainda aproxima o emprego da moradia, reduzindo o tempo de deslocamento dos trabalhadores.

“Esses equipamentos funcionam como verdadeiras âncoras, contribuindo para atrair público, que terá ainda mais proteção para frequentar o bairro durante o dia e a noite”, explicou Flavio Amary, secretário de Estado da Habitação.

COI-SP

O Centro de Operações Integradas foi concebido como polo estratégico de acompanhamento, gerenciamento e tomada de decisões de grande envergadura de qualquer ordem, programada ou emergencial, que afetem de forma global a segurança pública e a defesa social. O COI-SP reúne diversos órgãos como, por exemplo, o Centro Integrado de Comando e Controle (CICC), Centro Integrado de Inteligência de Segurança Pública (CIISP), o Disque Denúncia, além do CIISPR/SE (Centro Integrado de Segurança Pública da Região Sudeste), órgão do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

No total, são 32 agências integradas para realização de monitoramento, como as polícias Militar, Civil e Técnico-Científica, o Corpo de Bombeiros, a Guarda Civil Metropolitana, Comgás, Enel, Defesa Civil, Metrô, CPTM, EMTU, CET, entre outras, conectadas com todo aparato tecnológico e acesso a câmeras de vigilância.

O COI-SP é responsável pela coordenação de grandes operações como "Operação Chuvas de Verão", “Operação Divisas Integradas”, "Operação ENEM", “Operação Eleições” e ainda diversas ações integradas com o Ministério da Justiça. A unidade manterá as operações normalmente na sede atual, localizada na Rua Jorge Miranda, até que as obras sejam concluídas.

PPP da Habitação do Estado

A PPP da Secretaria de Estado da Habitação é determinante no projeto de revitalização da região central de São Paulo e tem por objeto a construção de 3.683 habitações, sendo 2.260 de interesse social (HIS) e 1.423 de mercado popular (HMP), além de obras de infraestrutura e equipamentos públicos. Até o momento, já foram concluídas e entregues 2.069 habitações (1760 HIS e 309 HMP), além do Centro de Educação Infantil – CEI para 198 crianças, a revitalização da Praça Júlio Prestes e a reforma do 2º Grupamento do Corpo de Bombeiros.

Estão em construção 500 HIS e 362 HMP, com previsão de conclusão e entrega para abril de 2023. Em projeto, restam 752 HMP, a serem entregues em meados de 2024. O projeto contempla ainda a implantação de espaços para usos não residenciais: 79 lojas comerciais já concluídas, para locação e/ou venda, e outras 25 lojas estão com obras em andamento.

O projeto é dirigido exclusivamente à população que trabalha na área central da cidade, e o futuro morador não pode ter imóvel próprio ou financiado nem ter sido atendido anteriormente por programas habitacionais. Os contemplados pelas unidades sociais participaram de sorteios classificatórios após se inscreverem no projeto.

Os investimentos em habitação, serviços, áreas comerciais, obras de infraestrutura e equipamentos públicos estão sob responsabilidade da empresa Canopus Holding S.A., e serão pagos pelo Estado de São Paulo ao longo dos 20 anos da vigência do contrato de PPP.