Neste feriado de Nossa Senhora Aparecida e Dia das Crianças, duas datas importantes comemoradas nesta quarta-feira (12), os paulistanos poderão cuidar da saúde, praticar esporte ou relaxar nos parques municipais, além de escolher uma entre dezenas de atividades para aproveitar com a criançada.

Na quarta-feira algumas unidades de saúde na capital estarão com funcionamento alterado. As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação serão realizadas nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas, das 7h às 19h. Os endereços das AMAs/UBSs Integradas podem ser consultados na página Vacina Sampa (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/saude/vigilancia_em_saude/doencas_e_agravos/coronavirus/index.php?p=307599)

A imunização contra a Covid-19 está disponível para crianças a partir de três anos de idade, adolescentes e adultos. Para primeira dose adicional (DA1) estão elegíveis pessoas acima de 12 anos que tomaram a última dose do esquema vacinal há pelo menos quatro meses. Já a segunda dose adicional (DA2) da vacina está disponível para toda a população acima de 18 anos de idade que recebeu a DA1 há pelo menos quatro meses. Está disponível, ainda, a terceira dose adicional (DA3) para pessoas com alto grau de imunossupressão com mais de 40 anos.

A campanha de vacinação contra a poliomielite foi prorrogada até dia 30 para crianças a partir de um ano até quatro anos e 11 meses de idade. A campanha tem como objetivo imunizar, com a vacina oral contra a poliomielite (VOP), os pequenos que tenham o esquema prioritário completo da vacina inativada contra a poliomielite (VIP). Na imunização de rotina do calendário, a VIP deve ser aplicada aos dois, quatro e seis meses de idade, e a VOP aos 15 meses e aos quatro anos.

Na campanha de multivacinação, destinada ao público até 15 anos, além da VIP e da VOP, são disponibilizados imunizantes como tríplice viral (sarampo, caxumba e rubéola), varicela, BCG, pentavalente, pneumo 10, rotavírus, meningo C, meningo ACWY, varicela, hepatites A e B, febre amarela, DTP (difteria, tétano e coqueluche), dupla adulto, influenza e HPV.

Estarão abertos:

Hospitais Municipais;

Prontos-socorros Municipais;

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs);

Laboratório de Emergência Toxicológica (LET);

Complexo Regulador de Urgência e Emergência (Crue);

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192);

Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 12h – das 7h às 19h;

AMAs/UBSs Integradas - das 7h às 19h, inclusive para vacinação;

Centro de Controle de Intoxicações (CCI).

Estarão fechados:

- Unidades Básicas de Saúde (UBSs);

Ambulatórios de Especialidades (AEs);

Hospitais Dia (HD) 12h;

Centro de Atenção Psicossocial (Caps) II;

Centros de Convivência e Cooperativa (Ceccos);

Centros Especializados em Reabilitação (CERs); Unidades da Rede Municipal Especializada em infecções sexualmente transmissíveis (ISTs)/Aids;

Hospitais públicos veterinários e Centro Municipal de Adoção de Cães e Gatos; Unidades de Vigilância em Saúde (Uvis).

Além desses equipamentos, os Hospitais Dia (HD) 24h e os Centros de Atenção Psicossocial (Caps) III atenderão apenas demandas internas. Já a Divisão de Vigilância Epidemiológica (DVE) e a Divisão de Vigilância em Zoonoses (DVZ) estarão em regime de plantão.

Parques municipais

A população da cidade de São Paulo poderá aproveitar o feriado para visitar normalmente os parques municipais naturais e urbanos, pois funcionarão regularmente. Os horários de cada unidade estão disponíveis no site da Secretaria do Verde e do Meio Ambiente (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/meio_ambiente). Os serviços da Divisão da Fauna Silvestre (DFS) no Centro de Manejo e Conservação de Animais Silvestres (CeMaCAS) serão realizados das 8h às 12h e o plantão telefônico, das 8h às 16h. Já a unidade da DFS no Parque Ibirapuera não terá expediente. A UMAPAZ (Coordenação de Educação Ambiental / Universidade Aberta do Meio Ambiente e Cultura de Paz) e os viveiros municipais permanecerão fechados.

Rodízio e Transporte

O Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para carros e caminhões nesta quarta-feira. As Zonas Máximas de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e aos Fretados (ZMRF) também estarão suspensas. Já a circulação de veículos pelas faixas exclusivas de ônibus estará liberada durante todo o dia. A Ciclofaixa de Lazer será montada a partir das 7h e funcionará até as 16h. A Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local. Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue SP156.

SPTrans

O atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será normal, das 6h às 22h. O Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechados, voltando ao funcionamento normal na quinta-feira (13). Um dos serviços mais procurados nos postos de atendimento é a recarga do bilhete, que pode ser realizada por meio de aplicativos. A lista com os apps credenciados para a venda de crédito do Bilhete Único está disponível no site da SPTRans (http://www.sptrans.com.br/compra-de-creditos-e-servicos/). Após a compra dos créditos, é preciso recarregar o cartão nas máquinas automáticas ou nos validadores no interior dos coletivos.

Já o Posto de Apoio à Mulher, localizado no mezanino do Terminal Sacomã, não realizará atendimento na quarta-feira. As interessadas serão direcionadas à Casa da Mulher Brasileira, por meio de cartazes no local. O posto reabre na quinta-feira, das 8 às 17h. A circulação dos coletivos no feriado será equivalente a de um sábado.

Outras unidades:

- Postos de venda e atendimento em terminais e Expresso Tiradentes - funcionamento normal 6h às 22h

- Posto Central da SPTrans - fechado

- Posto de Apoio à Mulher - fechado

- Lojas Jabaquara e Santana - fechadas

Para crianças

O Planetário do Carmo terá uma programação especial neste 12 de outubro. Estará aberto das 11h às 17h e contará com as seguintes atrações:

- 11h às 12h: Sessão de Planetário “O Show da Luna”

- 12h às 13h30: Oficina “Lançamento de Foguetes”

- 13h30 às 14h30: Sessão de Planetário “O Show da Luna”

- 15h às 16h: Sessão Cidadã de Planetário “Hoje no Céu”

- 16h30 às 17h30: Sessão Cidadã de Planetário “Janela para o Universo”

- 18h às 19h: Sessão Cidadã de Planetário “A Escuridão da Noite”

O Show da Luna - Apaixonada por ciências, Luna adora fazer experimentos e brincar de faz de conta. E quando começa uma investigação, não desiste até encontrar uma resposta ou uma pergunta, que sempre traz mais outras como “Por que as estrelas cintilam?”, “Dá para andar nos anéis de Saturno?”, “Existe vida em Marte?”, “Por que Plutão não é mais um planeta?”, “O que são constelações?” Luna vai investigar estas e muitas outras questões científicas nesta viagem fantástica, interativa e musical pelo espaço!

Parceria: Pinguim Content.

Vagas: 168.

Valor: R$ 4,00 inteira e R$ 2,00 meia.

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil: https://www.ticketfacil.com.br/categoria.aspx?sessões-publico-geral

Público: Recomendada para o público geral de 3 a 5 anos.

Oficina de lançamento de foguetes - Esta atividade mostra como um veículo espacial consegue sair da Terra, simulando um programa espacial desde a construção até o lançamento do foguete.

Vagas: 30.

Valor: Gratuito.

Inscrições: No local do evento por ordem de chegada.

Público: Recomendada a partir de 5 anos.

Sessões cidadãs

- Planetário “Hoje no Céu” - Os recursos do Planetário permitem a contemplação de um céu que muitos já esqueceram: repleto de estrelas, como se não existisse poluição atmosférica. Uma sessão especial será apresentada todos os sábados e domingos e, durante ela, será exibido, ao vivo, o que de interessante pode ser observado no céu do dia da apresentação em São Paulo ou em alguma outra data e local a ser revelado no momento.

Vagas: 168.

Valor: Gratuito.

Inscrições: No local do evento, por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil: https://www.ticketfacil.com.br/categoria.aspx?sessoes-publico-geral

Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos.

- Janela para o universo - Durante a sessão será abordado como o telescópio espacial Hubble pôde nos ensinar sobre os planetas próximos ao sistema solar até as galáxias mais distantes e o que há escuridão do céu profundo. A partir de agora, suas imagens poderão ser associadas com o mais recente telescópio espacial: James Webb. Ele se baseia no legado de telescópios espaciais anteriores para ampliar ainda mais os limites do conhecimento humano, saber como foi a formação das primeiras galáxias e descobrir horizontes de novos mundos.

Vagas: 168.

Valor: Gratuito.

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil: https://www.ticketfacil.com.br/categoria.aspx?sessoes-publico-geral

Público: a partir de 5 anos.

A Escuridão da Noite – O público conhecerá o verdadeiro céu da cidade de São Paulo e fará uma viagem imersiva pelo universo, tendo uma visão de introspecção e contemplação sobre a vida e o tempo. Conhecera lendas e mitos antigos, além de se aprofundar em algumas das mais recentes descobertas astronômicas.

Vagas: 168.

Valor: Gratuito.

Inscrições: As inscrições são feitas no local do evento por ordem de chegada e pelo site da Ticket Fácil: https://www.ticketfacil.com.br/categoria.aspx?sessoes-publico-geral

Público: Recomendada para o público geral a partir de 5 anos.

Voltando a ser criança

O Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – CFCCT, equipamento da Fundação Paulistana da Prefeitura de São Paulo, irá oferecer uma programação especial para o público infantil, com o evento “Voltando a ser criança”. Os pequenos poderão participar de brincadeiras, danças, apresentações circenses, atividades educacionais e esportivas, entre outras. O cinema do Circuito SPCine também irá abrir durante o feriado, oferecendo diversas opções de filmes gratuitos. Para conferir a programação de filmes durante o feriado basta acessar o site (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/desenvolvimento/noticias/?p=336184).

Local: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes – CFCCT

Endereço: Rua Inácio Monteiro, 6.900 – Cidade Tiradentes

Dia: 12 de outubro

Horário: 12h às 17h

Os demais equipamentos administrados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho não terão atendimento nesta quarta-feira como Cate, Escola Makiguti e Teias da Ade Sampa. As alterações no atendimento seguem o Decreto de número 61.006/2022 sobre o funcionamento das repartições públicas municipais da administração direta, autárquica e fundacional. Os serviços serão retomados normalmente na quinta-feira (13).

Assistência e Desenvolvimento Social

Estarão abertas as unidades do SAICA (Serviço de Acolhimento Institucional para Crianças e Adolescentes); SEAS (Serviço Especializado de Abordagem Social); Centros de Acolhida, CPAS (Coordenação de Pronto Atendimento Social); Núcleos de Convivência para Pop Rua, Repúblicas, Casa Lar, ILPI (Instituições de Longa Permanência para Idosos); Residência Inclusiva e Serviço de Alimentação Domiciliar para a Pessoa Idosa.

Fechados: SAS (Supervisões de Assistência Social), CRAS (Centro de Referência de Assistência Social); CREAS (Centro de Referência Especializado de Assistência Social); Centros POP, NPJ (Núcleo de Proteção Jurídico Social e Apoio Psicológico); CJ (Centro para Juventude); NCI (Núcleo de Convivência para Idosos); NAISPD (Núcleo de Apoio à Inclusão Social para Pessoas com Deficiência); Centro Dia; CRECI (Centro de Referência de Idoso); Circo Social; SASF (Serviço de Assistência Social à Família); CCInter (Coordenação de Proteção Social Básica); CDCM (Centro de defesa e de Convivência da Mulher); SPVV (Serviço de Proteção a Vítimas de Violência); MSE (Serviço de Medidas Socieducativas em Meio Aberto); Restaurante Escola e as sedes da Família Acolhedora.

Subprefeituras

Os horários do Serviço Funerário (Cemitérios e Crematório) não serão alterados. As Praças de Atendimento das 32 subprefeituras ficarão fechadas. Os ecopontos da capital estarão abertos das 6h às 18h e os pátios de compostagem estarão abertos das 14h às 22h.

Mercados e Sacolões

Central de Abast. Leste - 7h às 13h

Central de Abast. Pátio Pari - 4h às 18h

Mercado Guaianases - 8h às 13h

Mercado Ipiranga - 8h às 13h

Mercado Lapa - Fechado

Mercado Penha - 8h às 13h

Mercado Pinheiros - 8h às 15h

Mercado Pirituba - 7h às 14h

Mercado São Miguel - Fechado

Mercado Sapopemba - 8h às 13h

Mercado Teotônio Vilela - 8h às 17h

Mercado Tucuruvi - 8h às 13h

Mercado Vila Formosa - 8h às 13h

Sacolão Avanhadava - 7h às 14h30

Sacolão Bela Vista - 8h às 14h

Sacolão Brigadeiro - 8h às 14h

Sacolão Butantã - 7h às 13h30

Sacolão Cid. Tiradentes – 8h às 15h

Sacolão City Jaragua - 8h às 16h

Sacolão Cohab Adventista - 8h às 14h20

Sacolão da Lapa - 9h às 13h

Sacolão Estrada do Sabão - 7h às 14h

Sacolão Freguesia do Ó - 7h às 14h

Sacolão Jaguaré - 7h às 14h

Sacolão Jaraguá - 8h às 14h

Sacolão João Moura - 7h às 18h

Sacolão Rio Pequeno - 8h às 14h

Sacolão São Miguel - Fechado

Direitos Humanos

No feriado, a Casa da Mulher Brasileira (CMB) mantém o seu plantão 24 horas para atendimento a mulheres vítimas de violência. A CMB está localizada na Rua Vieira Ravasco, 26, no bairro do Cambuci - Tel.: 3275-8000. Não haverá experiente nos demais equipamentos de atendimento ao público da secretaria. Denúncias de discriminação racial e racismo, violência contra a população LGBTI, crianças e adolescentes, e mulheres podem ser feitas pelo serviço SP156, telefone ou pelo portal (https://sp156.prefeitura.sp.gov.br/)

A Divisão de Localização Familiar e Desaparecidos mantém atendimento de plantão pelo WhatsApp (11) 997549.9770. Os interessados também podem utilizar os serviços de localização de desaparecidos registrando os seus pedidos pelo formulário para cadastro de desaparecidos disponível no site da SMDHC (https://is.gd/pgmgZm)

Esporte

Os centros esportivos seguirão os horários habituais para o feriado. Funcionarão normalmente e no final de semana serão seguidos os horários corriqueiros.

Segue abaixo os horários no feriado:

Centro

- Barra Funda - CEE Raul Tabajara

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Cambuci - CEE Rubens Pecce Lordello

Horário no feriado: 8h às 18h

- Estádio M. de Beisebol Bom Retiro - Mie Nishi

Horário no feriado: 8h00 às 18h

- Estádio Municipal Aclimação - Estádio Municipal Jack Marin

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Tietê - Centro Esportivo Tietê

Horário no feriado: 6h às 18h

- Centro de Esportes Radicais

Horário no feriado: 7h às 22h

Zona Norte

- CE Vila Maria - CEE Thomaz Mazzoni

Horário no feriado: 6h às 18h

- CE Jd. São Paulo - CEE Alfredo Ignácio Trindade

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Vila Brasilândia - CEE Oswaldo Brandão

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Santana - Balneário Geraldo Alonso

Horário no feriado: 8h às 18h

CE Jd. Cabuçu - Mini Balneário Irmãos Paolillo

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Mandaqui - Mini Balneário Com. Gastão Moutinho

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Casa Verde - Mini Balneário Com. Garcia D'Avila

Horário no feriado: 8h às 18h

Zona Oeste

- CE Lapa - CEE Edson Arantes do Nascimento

Horário no feriado: 7h às 22h

- CE Butantã - CEE Solange Nunes Bibas

Horário no feriado: 7h às 22h

- Jd. Celeste - Balneário Mário Moraes

Horário no feriado: 7h às 22h

- CE Jaguaré - Mini Balneário Espiridião Rosas

Horário no feriado: 7h às 22h

- CEL Perus - Centro Esportivo e de Lazer Perus

Horário no feriado: 7h às 22h

- CE Pirituba - CEE Geraldo Jose de Almeida

Horário no feriado: 7h às 22h

Zona Sul

- CE Ibirapuera - CE Mané Garrincha

Horário no feriado: 7h às 22h

- CE Santo Amaro - CE Joerg Bruder

Horário no feriado: 6h às 22h

- CE Vila Guarani - CE Riyuso Ogawa

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Vila Independência - CE Flavio Calabresi Conte

Horário de feriado: 7h às 22h

- CE Ipiranga - Balneário Carlos Joel Nelli

Horário no feriado: 7h às 22h

- CE Vila Santa Catarina - Balneário Jalisco

Horário no feriado: 7h às 22h

- CE Vila Carioca - Balneário Princesa Isabel

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Campo Limpo - Mini Balneário Ministro Sinésio Rocha

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Jd Sabará - Mini Balneário Antônio Carlos de Abreu Sodré

Horário no feriado: 8h às 18h

- CEL Modelódromo Ibirapuera - Centro Esportivo e de Lazer Modelódromo do Ibirapuera

Horário no feriado: 6h às 20h

- CE Náutico Guarapiranga CENG – Guarapiranga

Horário no feriado: 8h às 18h

Zona Leste

- CEE Mooca - CEE Salim Farah Maluf

Horário de feriado: feriados: 8h ás 18h

- CE Vila Manchester - CEE Vicente Ítalo Feola

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Vila Prudente (Alpina) - CEE Arthur Friedenreich

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Tatuapé - CEE Brigadeiro Eduardo Gomes

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Curuça - CEE José Ermírio de Moraes

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Tiquatira - CEE Luiz Martinez

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE São Mateus - Mini Balneário José Maria Whitaker

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Tiradentes

Horário no feriado: 8h às 22h

- CE José de Anchieta

Horário no feriado: 08h00 às 18h00

CE José Bonifácio

Horário no feriado: 08h00 às 18h00

CE Juscelino Kubitschek

Horário no feriado: 8h às 18h

- CE Teotônio Vilela

Horário no feriado: 8h às 18h

- CERET - Centro Esportivo, Recreativo e Educativo do Trabalhador

Horário no feriado: 6h às 20h

- CEL Ermelino Matarazzo - Centro Esportivo e de Lazer Ermelino Matarazzo

Horário no feriado: 8h às 18h00

Pessoa com Deficiência

Apenas a Central de Intermediação em Libras funcionará normalmente. O atendimento é 24 horas. Os equipamentos realizam a mediação na comunicação entre pessoas com deficiência auditiva e surdos no atendimento em qualquer serviço público instalado na cidade de São Paulo.

O serviço é coordenado pela Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência de São Paulo, da Prefeitura de São Paulo, e destinado às pessoas com deficiência auditiva e surdos usuários de serviços públicos da cidade de São Paulo. Acesse aqui para mais informações (https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/pessoa_com_deficiencia/central_de_libras/index.php?p=203752)

Fazenda

O Centro de Atendimento da Fazenda (CAF) ficará fechado nesta quarta-feira (12). Na quinta o expediente voltará ao normal, das 10h às 16h, com atendimento mediante agendamento prévio pelo link https://agendamentosf.prefeitura.sp.gov.br/

FAB LAB Livre SP, Telecentros e Descomplica SP

Os equipamentos estarão com todas suas unidades fechadas no dia 12, retomando às atividades no dia 13.

Cultura

Arquivo Histórico Municipal – fechado.

Beco do Pinto – aberto das 9h às 17h.

Bibliotecas de Bairro - fechadas.

Biblioteca Mário de Andrade – Coleção Circulante e

Sala Infantil - aberta das 9h às 18h e das 10h15 às 16h45, respectivamente;

Hemeroteca - aberta das 9h às 18h

Auditório - 19h espetáculo “Pequeno Oratório do Poeta para o Anjo”

Bibliotecas Monteiro Lobato, Álvares de Azevedo, Cora Coralina, Pe. José de Anchieta, Raul Bopp, Viriato Correa e Paulo Setúbal- fechadas.

Bosques de Leitura - fechados.

Capela do Morumbi –aberta das 9h às 17h.

Casa de Cultura Santo Amaro (Paço Cultural Julio Guerra Casa Amarela) – fechada.

Casa da Imagem (antiga Casa nº1) – aberta das 9h às 17h.

Casa de Cultura Brasilândia – aberta.

Casa de Cultura Butantã - aberta.

Casa de Cultura Campo Limpo - aberta.

Casa de Cultura da Vila Guilherme (Casarão) - aberta.

Casa de Cultura Freguesia do Ó (Salvador Ligabue) - aberta.

Casa de Cultura Guaianases - fechada.

Casa de Cultura Hip Hop Leste (Cidade Tiradentes) (Espaço Cultural Casa Da Fazenda) – fechada.

Casa de Cultura Hip Hop Sul (Cora Coralina) - fechada.

Casa de Cultura Itaim Paulista - fechada.

Casa de Cultura Itaquera (Raul Seixas-Parque Raul Seixas) - aberta.

Casa de Cultura Júlio Guerra - fechada.

Casa de Cultura M’ Boi Mirim - fechada.

Casa de Cultura de Parelheiros - em reforma.

Casa de Cultura Santo Amaro (Manoel Cardoso de Mendonça) - fechada.

Casa de Cultura São Mateus - fechada.

Casa de Cultura São Miguel Paulista (Antonio Marcos) - aberta.

Casa de Cultura São Rafael - aberta.

Casa de Cultura Tremembé - fechada.

Casa de Cultura do Ipiranga (Chico Science) - fechada.

Casa do Bandeirante – aberta das 9h às 17h.

Casa do Grito - aberta das 9h às 17h.ok

Casa do Modernista - aberta das 9h às 17h.

Casa do Sertanista (Casa do Caxingui) - aberta das 9h às 17h.

Casa do Tatuapé - aberta das 9h às 17h.

Centro Cultural da Diversidade (Teatro Décio de Almeida Prado) - aberto das 12h às 18h.

Centro Cultural da Juventude Ruth Cardoso - aberto das 10h às 22h.

Centro Cultural da Penha - aberto das 11h às 17h.

Centro Cultural de Vila Formosa - aberto das 10h às 18h.

Centro Cultural do Grajaú (Palhaço Carequinha) - aberto das 13h às 18h.

Centro de Culturas Negras - aberto das 7h às 21h.

Centro Cultural Olido - aberto das 14h às 19h.

Centro Cultural Santo Amaro - aberto das 10h às 18h.

Centro Cultural Tendal da Lapa - fechado.

Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes: aberto das 09h às 20h.

Centro da Memória do Circo- aberto das 13h às 18h.

Centro de Referência da Dança- CRD- fechado.

Chácara Lane - aberta das 9h às 17h.

Escola Municipal de Bailado - fechada

Escola Municipal de Iniciação Artística - fechada

Escola Municipal de Música - fechada.

Fundação Teatro Municipal/Praça das Artes- verificar programação no site www.theatromunicipal.org.br

Hemeroteca - atendimento mediante agendamento.

Monumento à Independência (Cripta Imperial) - aberta das 9h às 17h.

Pavilhão das Culturas Brasileiras - fechado

Polo Cultural e Criativo Vila Itororó (Canteiro Aberto) - aberto das 10h às 19h.

Ponto de Leitura Piqueri - fechado.

Ponto de Leitura Jardim Lapena - fechado.

Sitio Morrinhos - aberto das 9h às 17h.

Solar da Marquesa de Santos - aberto das 9h às 17h.

Teatro Alfredo Mesquita - aberto das 14h às 18h.

Teatro Artur Azevedo - aberto das 10h às 17h.

Teatro Cacilda Becker - aberto das 10h às 23h30.

Teatro Flávio Império - estará aberto das 6h às 19h.

Teatro João Caetano - aberto das 10h às 18h.

Teatro Paulo Eiró - das 10h às 22h.