A SPTrans informa que até o dia 31 de outubro a cidade de São Paulo terá em circulação ônibus identificados com mensagens referentes à campanha do Outubro Rosa. A ideia é chamar a atenção da população para o tema, que tem como objetivo a conscientização sobre a importância de se fazer os exames de prevenção para o diagnóstico precoce do câncer de mama.



Nove ônibus da empresa Sambaíba, um da Pêssego, um da Transcap e um da Transunião receberão adesivos com laços rosa em sua lateral. Os ônibus da Sambaíba também trarão mulheres de diferentes etnias nos desenhos.



Ônibus adesivados homenageiam o Dia das Crianças

Além da campanha Outubro Rosa, entre os dias 5 e 12 de outubro, a empresa Sambaíba irá circular com seis ônibus adesivados em comemoração ao Dia das Crianças.



Os ônibus vão circular com as mensagens “Feliz Dia das Crianças” e “12 de outubro - Dia das Crianças” para celebrar a data especial, comemorada neste mês.



O adesivo está sobreposto nas laterais dos veículos, e, na parte dos vidros, o material é do tipo perfurado com ilustrações. Os ônibus estarão bastante coloridos e terão imagens de crianças e quebra-cabeças.



Veja os prefixos dos ônibus que irão rodar adesivados:

Pêssego

Prefixo 47200 - esse carro irá circular na linha 3773/10 Res. Sta Bárbara - Metrô Carrão

Sambaíba

Outubro Rosa

Prefixos - esses carros irão circular por várias linhas da Zona Norte

21409

21409

21433

22800

22283

22275

22266

22802

22521

Dia das Crianças

Prefixos - esses carros irão circular por várias linhas da Zona Norte

21985

21434

22557

21999

22773

22554

Transcap

Prefixos - esse carro irá circular por várias linhas da Zona Sul

85771

Transunião

prefixo 36.177 - esse carro irá circular na linha 2705/10 Jd. Fanganielo - Metrô Itaquera