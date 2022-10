O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, juntamente a representantes da empresa Uber, anunciou o retorno da sede da empresa ao município, em acordo firmado nesta segunda-feira (3/10). Desde o início da pandemia, a plataforma de tecnologia passou a adotar o modelo híbrido de trabalho, com seus funcionários atuando a maior parte do tempo fora do escritório.

O novo espaço da Uber em São Paulo terá o mesmo padrão dos escritórios globais da marca em grandes cidades como São Francisco, Cidade do México e Amsterdã, e concentrará profissionais que atuam em diferentes áreas, como os times de operações, engenharia e segurança, incluindo o Centro de Tecnologia da empresa no País.

Para o prefeito Ricardo Nunes, a novidade vai atrair ainda mais empregos para o município. "São Paulo sempre teve vocação para atrair grandes empresas que necessitam do que há de mais moderno no mundo corporativo e que exigem mão-de-obra especializada em tecnologia de ponta. Estamos felizes de receber a Uber de volta ao nosso município e estamos muito confiantes que o novo escritório da cidade vai atrair ainda mais talentos do mundo da tecnologia para São Paulo", afirmou o prefeito.

Durante o encontro, o diretor de políticas públicas da Uber, Ricardo Leite Ribeiro, explicou como deve ser o novo formato de trabalho dos funcionários que atuam no Brasil. "Desde o início da pandemia, o cenário em que atuamos mudou muito e isso trouxe um desafio extra para que nós entendêssemos como os nossos times voltariam a usar os nossos escritórios aqui no Brasil e em todo o mundo. Inicialmente havíamos planejado construir um campus num local amplo e aberto que estaria localizado em Osasco, mas percebemos que esse não seria o formato ideal para a nossa realidade e decidimos voltar para São Paulo. Queremos já no início do próximo ano estar instalados em São Paulo com os nossos funcionários trabalhando num modelo híbrido que prevê a ida ao escritório em aproximadamente metade do tempo."

Melhor ambiente de negócios

A Prefeitura de São Paulo vem atuando para aprimorar o ambiente de negócios na cidade e, com isso, atrair empresas interessadas em se instalar no município. Ainda em 2021, a cidade reduziu a alíquota do imposto do ISS para empresas de tecnologia sediadas em São Paulo e, desde então, segue próxima do setor para modernizar o modelo de gestão municipal.

Para Leite Ribeiro, da Uber, "os esforços do município em prol de atrair as empresas de tecnologia demonstram que a cidade de São Paulo está comprometida em se consolidar como o principal pólo de tecnologia do país." "Esses esforços nos permitiram, inclusive, encerrar, de comum acordo com o Município, antigas disputas judiciais que tínhamos sobre a regulação municipal de aplicativos, por entendermos que a prefeitura de São Paulo está empenhada em aprimorar o sistema e o ambiente de negócios na cidade tornando-o cada vez mais isonômico e equilibrado para as empresas que aqui querem se instalar".