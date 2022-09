Fernando Haddad (PT) e Tarcísio de Freitas (Republicanos) tentaram, mas não conseguiram isolar Rodrigo Garcia (PSDB) durante a realização do debate da TV Globo na última terça (27). No Google, Rodrigo foi o mais buscado entre os três candidatos ao Governo de São Paulo ao longo da transmissão.

De acordo com o Google Trends, o governador paulista ficou à frente dos dois nas buscas, e com longa margem de distância, durante quase todo o debate.

O pico de interesse (100 pontos) aconteceu aos 22 minutos da transmissão, quando Rodrigo foi perguntado sobre segurança pública por Vinícius Poit (Novo). Nesse momento, o governador aproveitou para rebater acusação anterior de Elvis Cezar (PDT) e afirmou que, ao longo de 27 anos de vida pública, nunca teve um processo na Justiça, e que o prefeito de Santana de Parnaíba fez acordo com o Ministério Público para não pagar multa e ser processado por fazer um "jardim na frente do condomínio onde mora".

Haddad só ficou à frente depois de uma hora e 52 minutos de debate, às 0h28, nas considerações finais. O pico do petista a metade (50 pontos) do pico de Rodrigo. Tarcísio não esteve na liderança das buscas em nenhum momento do debate.