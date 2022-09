O Governo de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, em parceria com a prefeitura do município, está convocando 2.715 inscritos do programa Bolsa Trabalho para que se apresentem, a partir de segunda-feira (26) até 30 de setembro, a um dos postos de atendimento da prefeitura. A convocação foi publicada neste sábado (24) no Diário Oficial do Estado. Após o comparecimento aos endereços descritos na publicação, os beneficiários do Programa serão encaminhados às vagas para iniciar as atividades laborais a partir de 1º de outubro em órgãos públicos, municipais ou estaduais.

O Programa Bolsa Trabalho para pessoas em situação de rua ou de extrema vulnerabilidade social da cidade de São Paulo conta com bolsa-auxílio de R$540 mensais para quatro horas diárias de trabalho, cinco dias por semana, até o final do ano. Além disso, os participantes passam por um curso de capacitação profissional. Ao todo, 10 mil pessoas serão beneficiadas na cidade.

“Estamos falando de um programa que busca ajudar a uma parcela da população muito vulnerável que precisa do auxílio do Estado nesse primeiro passo para a reinserção no mercado de trabalho”, comenta Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento Econômico. “O objetivo é que a iniciativa ajude nesse recomeço, na recuperação da autoestima, uma oportunidade de transformação social.”

Os participantes do programa foram cadastrados previamente por equipes técnicas da prefeitura que mantiveram contato para o pré-cadastro de albergados e de pessoas em vulnerabilidade social interessadas no programa. A prioridade para o preenchimento das vagas foi estabelecida para pessoas em situação de rua, mulheres arrimo de família, com maior tempo de desemprego e faixa etária avançada.

O Programa no estado

Reformulado em 2021, o Bolsa Trabalho ofereceu 30 mil vagas no último ano. Em janeiro deste ano, o Governo de SP anunciou 150 mil vagas para 2022 com prioridade para mulheres, 94% das vagas na primeira etapa foram preenchidas por elas. Para a maior expansão do Bolsa Trabalho na história, foram investidos mais de R$ 415 milhões.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) exerce papel fundamental para atrair investimentos ao Estado, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance. No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria, como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo (USP).