O governador Rodrigo Garcia (PSDB) aparece tecnicamente empatado em segundo lugar na pesquisa Ideia/Exame divulgada nesta quinta-feira (22). Rodrigo tem 18% e fica um ponto à frente do que o segundo colocado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), no limite da margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos.



O último levantamento feito pelo Instituto Ideia, em junho deste ano, tinha Rodrigo com 14%. O governador subiu para 18%, enquanto Tarcísio aparece com 22%. No limite da margem de erro, Rodrigo chegaria a 21%. Fernando Haddad (PT) está com 30%. Os outros candidatos, somados, chegam a 7% dos votos. Votos indecisos são 11% e brancos e nulos são 14%.



Rodrigo é o único candidato com mais chances de vencer Haddad no segundo turno. A diferença entre eles é de apenas oitos pontos percentuais. Haddad tem 43% e Rodrigo, 35%. Numa eventual disputa entre Rodrigo e Tarcísio, o novo governador de São Paulo leva a melhor: 34% a 31%.



A pesquisa Ideia/Exame ouviu 1.200 pessoas entre os dias 16 e 21 de setembro. As entrevistas foram feitas por telefone, com ligações tanto para fixos residenciais quanto para celulares. A margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada com o número SP-06629/2022.