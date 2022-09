Cesar Ogata/Secom Edifício Matarazzo é um dos cartões-postais da cidade e sede administrativa da Prefeitura Municipal desde 2004

O Edifício Matarazzo, sede da Prefeitura de São Paulo, foi contemplado com o Selo de Acessibilidade Arquitetônica. O prefeito Ricardo Nunes recebeu o documento na manhã desta quarta-feira (21), data em que é celebrado o Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. O selo foi concedido pela Comissão Permanente de Acessibilidade (CPA), órgão vinculado à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), da Prefeitura de São Paulo.

Locais contemplados com o Selo de Acessibilidade demonstram uma preocupação efetiva com a inclusão e o bem-estar das pessoas com deficiência, uma vez que a garantia de seus direitos fundamentais depende, impreterivelmente, da acessibilidade das edificações, de modo que qualquer indivíduo independentemente de sua condição de vida e limitações possa utilizar, com segurança e autonomia, instalações de uso coletivo, sejam elas públicas ou privadas.

Os critérios e parâmetros que são avaliados nas instalações para a concessão do Selo de Acessibilidade seguem a Norma Brasileira de Acessibilidade a Edificações, Mobiliário, Espaços e Equipamentos Urbanos (ABNT NBR 9050 - disponível clicando aqui), que estabelece todos os itens de acessibilidade arquitetônica.

Como solicitar?

O Selo de Acessibilidade é concedido pela CPA após avaliação de acessibilidade em edificações, espaços, transportes coletivos, mobiliários e equipamentos urbanos, indicando sua adequação ao uso por pessoas com deficiência. Saiba como

solicitar o documento clicando aqui.

Sobre a Comissão Permanente de Acessibilidade

A cidade de São Paulo foi a primeira cidade do país a criar uma comissão de acessibilidade deliberativa, em formato de colegiado, com a participação ativa da sociedade civil, além das diversas secretarias e órgãos da municipalidade.

Considerada um Órgão da Prefeitura de São Paulo, vinculada à Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPED), conforme Decreto 58.031/2018, a CPA é composta por diversos representantes de Secretarias, entidades de classe de áreas afins como engenharia, arquitetura, entre outros representantes da sociedade civil, com seus membros e suplentes indicados pelo secretário da pasta, presidente ou responsável pela entidade.

SECOM - Prefeitura da Cidade de São Paulo

Telefones: 3113-8835/ 3113-8831

E-mail: imprensa@prefeitura.sp.gov.br

Sala de Imprensa: imprensa.prefeitura.sp.gov.br