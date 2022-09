A Junta Comercial do Estado de São Paulo (JUCESP), órgão vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, disponibilizou seis novos serviços em seu sistema integrado de registro, o Via Rápida Empresa Digital, avançando para 72% de seu atendimento online. Agora empresários podem solicitar alteração de nome empresarial, alteração de objeto social, alteração de endereço, atos de enquadramento, desenquadramento e reenquadramento, tudo online.



“A desburocratização e o processo de digitalização da Junta realizado por essa gestão reduziu o tempo de abertura de empresas de 4 dias para somente 24 horas. O resultado disso é que São Paulo nunca teve tantos empreendedores como agora, em média, são 7 mil novas micro e pequenas empresas por mês, ou 350 empresas a cada dia útil. Um crescimento de mais de 7% sobre o ano passado. Com esse anúncio vamos dar um novo salto no processo de modernização colocando São Paulo na vanguarda do empreendedorismo do Brasil”, comenta Zeina Latif, secretária de Desenvolvimento Econômico.



Seguindo com o projeto de digitalização, a gestão iniciou o procedimento para implantação das aberturas do tipo jurídico S/A, que em breve estará disponível aos usuários dos serviços da JUCESP. O estado tem registrado seguidos recordes de aberturas de empresas. O saldo líquido de abertura de empresas em SP cresceu 68% no primeiro semestre de 2022 em comparação aos primeiros seis meses de 2019, período anterior à pandemia do Coronavírus.



Ainda segundo o levantamento, foram registrados 87,8 mil novos empreendimentos frente aos 52,2 mil abertos há três anos. Na comparação com o primeiro semestre de 2021, quando o saldo foi de 84,8 mil novas empresas, o crescimento foi de 3,5%. Já com o período de 2020, na pandemia, o resultado líquido foi de 46,3 mil constituições e alta de 89,3%.



“A digitalização dos serviços alinhada às políticas públicas de apoio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem o objetivo de alcançar 100% dos processos onlines para empresas no Estado de São Paulo. Vamos tornar todos os documentos físicos necessários hoje para manter as atividades empresariais em processos digitais”, comenta Paulo Henrique Schoueri, presidente da Junta.

Além do bom ambiente para novos negócios, empreendedores de São Paulo contam com ferramentas fundamentais para agilizar a formalização dos estabelecimentos, o Balcão Único, que dispensa as etapas tradicionais e presenciais. Tudo é feito em um formulário único, com validações automáticas e de forma totalmente gratuita e online. Reduzindo o tempo de abertura de empresas de dias para minutos. Em 2021, a JUCESP obteve recorde de abertura de empresas, com 288.502 novos negócios constituídos no estado de São Paulo, o maior número na série histórica realizada desde 1998.



Sobre a JUCESP

A JUCESP é um órgão estadual responsável pelos registros mercantis no estado vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, com o objetivo de alinhar seu trabalho às políticas públicas de desenvolvimento econômico, desburocratização e incentivo ao empreendedorismo. A JUCESP conta com 34 Escritórios Regionais, 36 Postos de Serviços, além de 4 unidades do Via Rápida Empresa.

Sobre a SDE

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) exerce papel fundamental para atrair investimentos ao Estado, fomentar o empreendedorismo com foco na geração de emprego e renda e incentivar a inovação tecnológica. Além disso, oferece qualificação profissional para atender as demandas atuais e futuras do mercado de trabalho. Entre os principais programas da pasta destacam-se o Bolsa Trabalho, Bolsa Empreendedor, IdeiaGov, Banco do Povo, Empreenda Rápido e Minha Chance.



No total, são 11 órgãos vinculados à secretaria, como o Centro Paula Souza, Instituto de Pesquisas Tecnológicos (IPT), Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e Universidade de São Paulo (USP).