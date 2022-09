O candidato à reeleição, governador Rodrigo Garcia (PSDB), garantiu a conclusão dos projetos iniciados na atual gestão e elegeu a saúde como uma das prioridades no próximo mandato. Em visita a Franca, Araraquara e São Carlos nesta segunda-feira (19), Rodrigo disse que o Estado investirá na construção e reforma de hospitais e ampliará os repasses para Santas Casas e hospitais filantrópicos.

“Vamos concluir tudo o que começou a ser feito. Tiramos do papel o tão sonhado Hospital Regional aqui em Franca, com obras que começam neste ano. Saúde tem toda prioridade no nosso governo. Esta era uma das poucas regiões que não tinha hospital regional e agora vai ter”, disse Rodrigo Garcia, que esteve em Franca ao lado do candidato ao Senado, Edson Aparecido (MDB).

Em Araraquara, Rodrigo falou da atenção da saúde para a região. “Nesses cinco meses como governador nós fizemos muitas ações. Fizemos cirurgias que estavam atrasadas, através da Santa Casa daqui de Araraquara, e o meu compromisso para os próximos quatro anos é ampliar o repasse para os hospitais filantrópicos, através do Mais Santa Casa, para que as Santas Casas de Araraquara, Matão, São Carlos e região possam ter mais condições de atender a nossa população”, afirmou.

Em São Carlos, Rodrigo Garcia vai construir um novo prédio para o AME e ampliar a rede de atendimento. “Vamos tirar um sonho antigo do papel, que é fazer o AME Cirúrgico em São Carlos. Meu compromisso é construir um novo prédio e melhorar o que já é bom, garantindo atendimento para toda a região”, declarou.

O Governo do Estado está implantando 15 hospitais, sendo que seis foram entregues na gestão e oito estão em obras. No próximo governo, Rodrigo Garcia quer fazer com que o Estado financie a ampliação e modernização de 50 hospitais municipais, em parceria com os prefeitos. Além disso, investirá para que todos os AMEs façam cirurgias, telemedicina e tratamentos contra o câncer.

A atenção para a saúde não tira a atenção do governo para programas e investimentos. “Não mediremos esforços para gerar emprego no nosso estado, por isso, vamos incentivar a competitividade na indústria, no agronegócio e apoiar o empreendedorismo”, declarou o governador em Franca.

“Faremos grandes obras de infraestrutura, como a terceira faixa da rodovia Washington Luiz, de Araraquara a São Carlos, duplicações ali na região de Taquaritinga, Ibitinga, que serão fundamentais para o desenvolvimento regional. A minha vinda aqui é para reforçar o nosso compromisso com a região central de continuar fazendo investimentos na saúde e infraestrutura para gerar emprego e qualidade de vida para toda a região”, reforçou.

Rodrigo disse que seu foco será para a formação profissional. “Vamos ampliar o ensino médio, com a integração de cursos técnicos. O aluno vai sair do ensino médio com dois diplomas, pronto para o mercado de trabalho. Vamos ainda trazer as Fábricas de Cultura para o interior de São Paulo para qualificar essa molecada para que daqui elas possam trabalhar para todo o mundo. São Paulo será um grande prestador de serviço pra América Latina”, enfatizou.