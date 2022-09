Reprodução/TV Globo Jonas Dias foi encontrado na última quarta-feira (14)

O governador do estado de São Paulo Rodrigo Garcia (PSDB) postou em suas redes sociais que um homem foi preso após investigação da Polícia Civil de São Paulo para determinar a autoria do assassinato do ganhador da Mega-Sena Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, em Hortolândia, no interior paulista.

De acordo com o governador, o caso foi solucionado. A Secretaria de Segurança Pública não deu mais detalhes sobre o caso, mas confirma a solução do crime e informa que outras três pessoas são procuradas por participação no assassinato.

O delegado-geral da Polícia Civil Osvaldo Nico Gonçalves e Juliana Ricci, delegada do caso, devem conceder uma entrevista coletiva sobre o tema neste sábado.

Dias foi encontrado com sinais de espancamento, na manhã de quarta-feira, na altura do Jardim São Pedro, próximo à Rodovia dos Bandeirantes (SP-348). Ele chegou a ser socorrido ao Hospital e Maternidade Municipal Governador Mario Covas, onde chegou com vida, mas morreu pouco tempo depois.

Ele foi ganhador de um prêmio de R$ 47 milhões da Mega-Sena em 2020. De acordo com informações anteriores da a SSP, a vítima teve aproximadamente R$ 20 mil retirados de sua conta bancária por meio de transferências bancárias e via Pix. O seu cartão de débito também foi levado pelos suspeitos.

