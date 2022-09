Reprodução - 16.09.2022 Parque Augusta

O Parque Augusta , localizado na região central e aberto à população em novembro do ano passado, é um sucesso entre os paulistanos e os turistas da cidade, e atingiu o número de 1.040.759 visitas apenas este ano. Desde a inauguração , são 1.252.737 no espaço, que já chegou a receber mais de 20 mil pessoas em um único dia .

O gramado principal tem conquistado o coração das pessoas, que tomam sol, fazem piqueniques e apreciam toda a área verde. Já o cachorródromo recebe dezenas de pets diariamente. A área de eventos, o playground e o redário completam a experiência de lazer e descanso do público. Lá, os frequentadores podem pendurar redes e apreciar a natureza.

Duas construções antigas, que são tombadas, foram restauradas: o portal de entrada do colégio belga, na Rua Caio Prado, e a Casa das Araras, onde há atividades educativas e exposições. O parque entrou para a lista dos locais conhecidos como “praia do paulistano”.

“Entregamos para a cidade de São Paulo um mobiliário muito importante, com 23 mil m². Conta com arborização rica, fauna e flora muito ricas, no coração da capital. É mais uma de tantas iniciativas desta gestão”, afirmou Eduardo de Castro, secretário do Verde e do Meio Ambiente à época da inauguração.

Foram registradas 21 espécies de aves silvestres no Parque Augusta: nenhuma ameaçada de extinção. No entanto, houve o registro de três espécies que podem vir a entrar em risco devido ao intenso tráfico a que são expostas. São o beija-flor-tesoura, o carcará e o periquito-rico.

Em relação à flora do local há um bosque heterogêneo, com espécies arbóreas nativas e predominantemente exóticas como aglaia, falsa-seringueira e jacarandá-mimoso; frutíferas como abacateiro mangueira, nespereira uva-japonesa e palmeiras como areca-bambu, palmeira-de-leque-da-china e palmeira-washingtonia.

SECOM - Prefeitura da Cidade de São Paulo

