A Prefeitura de São Paulo, por meio da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), irá monitorar o trânsito e a SPTrans alterará o itinerário de linhas ônibus para realização das corridas do Shopping Aricanduva, Aniversário do EC Pinheiros e do 21° Passeio Ciclístico - Pedalando na Primavera.

17ª Corrida e caminhada do Shopping Aricanduva

Com provas de 4 km e 9 km, a 17ª edição da corrida Aricanduva Run acontece neste domingo (18).

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região do Aricanduva, zona leste da cidade, das 5h às 10h para realização da corrida.



A Avenida Aricanduva será bloqueada a partir das 5h, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.



Interdição



Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê, entre a Avenida Principal (acesso do shopping) e Afonso de Sampaio e Souza.





Alternativas





- Os veículos provenientes da Avenida Afonso de Sampaio e Sousa deverão seguir em frente pela Avenida Rio das Pedras, virar à direita na Rua Odilon Pires, à direita Avenida Aricanduva, retornar à esquerda na Avenida Principal e seguir em frente pela Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê;



- Os veículos provenientes da Avenida Ragueb Chohfi deverão virar à direita na Avenida Aricanduva, à direita na Avenida Afonso de Sampaio e Sousa, retornar à esquerda junto a Avenida Aricanduva, seguir em frente pela Avenida Rio das Pedras, virar à direita na Rua Odilon Pires, à direita Avenida Aricanduva, retornar à esquerda junto a Avenida Principal e seguir em frente na Avenida Aricanduva, sentido Marginal Tietê.



Para informações de trânsito, ocorrências, reclamações, remoções e sugestões, ligue 156.



Recomendações



- Respeite a sinalização e a orientação dos técnicos da CET.

- Se necessário pedir informações, faça-o de forma a não atrapalhar a fluidez do trânsito.

- Ao avistar a canalização de orientação na pista, reduza a velocidade dos veículos para maior segurança.

Transporte

A SPTrans informa que devido ao evento, 17 linhas que circulam na Av. Aricanduva, entre a Av. Principal Leste e Av. Afonso de Sampaio e Souza (sentido São Mateus/Marginal Tietê), terão seus itinerários alterados no domingo, 18 de setembro, das 5h às 10h.



Veja as linhas alteradas:



4210/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

4311/10 Term. São Mateus – Term. Pq. D. Pedro II

4313/10 Term. Cid. Tiradentes – Term. Pq. D. Pedro II

Ida: normal até a Av. Aricanduva, Rua Cristóvão de Oliveira, Rua Dr. Paulo de Queirós, Rua Paulo Manograsso, Av. Mateo Bei, Av. Rio das Pedras, Av. Itaquera, Av. Aricanduva, seguindo normal.

Volta: sem alteração.



3032/10 Term. Vl. Carrão – Circular

Sentido Único: Term. Vl. Carrão, Av. Rio das Pedras, Av. Arq. Vilanova Artigas, contorno, Av. Arq. Vilanova Artigas, Av. Rio das Pedras, acesso, Av. Afonso de Sampaio e Sousa, Av. Maria Luiza Americano, R. Morubixaba, Av. Osvaldo Valle Cordeiro, seguindo normal até Term. Vl. Carrão.



407E/10 Jd. Sto. André – Metrô Carrão

Ida: normal até a Av. Aricanduva, Rua Cristóvão de Oliveira, Rua Dr. Paulo de Queirós, Rua Paulo Manograsso, Av. Mateo Bei, Av. Rio das Pedras, Av. Itaquera, Av. Aricanduva, seguindo normal.

Volta: sem alteração.



407G/10 Jd. Nova Vitória – Metrô Carrão

Ida: normal até a Av. Mateo Bei, Av. Rio das Pedras, Av. Itaquera, Av. Aricanduva, seguindo normal.

Volta: sem alteração.



407N/10 Term. Cid. Tiradentes – Metrô Penha

Ida: normal até a Av. Aricanduva, Rua Cristóvão de Oliveira, Rua Dr. Paulo de Queirós, Rua Paulo Manograsso, Av. Mateo Bei, Av. Rio das Pedras, Av. Itaquera, Av. Aricanduva, seguindo normal.

Volta: sem alteração.



3020/10 COHAB José Bonifácio – Shop. Aricanduva

Ida: normal até a Av. Maria Luiza Americano, Av. Dr. Francisco Munhoz Filho, R. Francisco Furtado, R. Morubixaba, Av. Alziro Zarur, R. Luís Norberto Freire, R. João Chagas, R. Murucupi, R. Bom Jesus do Monte, R. Alonso de Mena, R. Gamil, R. Pão de Açúcar, R. Pedro de Mena, R. Francesco Melzi e Av. Principal Leste.

Volta: normal até Av. Aricanduva, Av. Rio das Pedras, retorno, Av. Rio das Pedras, acesso, Av. Afonso de Sampaio e Sousa, Av. Maria Luiza

3027/10 CPTM Guaianazes - Shop. Aricanduva

Ida: normal até a R. Lagoa Taí Grande, Av. Itaquera, Av. Líder, Av. Itaquera, R. Costeira, R. Fortuna de Minas, Av. Aricanduva, Retorno, Av. Aricanduva, Av. Principal Leste, R. Marengo.

Volta: sem alteração.

3761/10 3ª Divisão – Metrô Carrão

Ida: normal até a R. Dr. Paulo de Queirós, R. Paulo Manograsso, Av. Mateo Bei, Av. Rio das Pedras, Av. Itaquera, Av. Aricanduva, seguindo normal.

Volta: sem alteração.



3773/10 Res. Sta. Bárbara – Metrô Carrão

Ida: normal até a Av. Mateo Bei, Av. Rio das Pedras, Av. Itaquera, Av. Aricanduva, seguindo normal.

Volta: sem alteração.

3023/10 Shop. Aricanduva - Pq. São Rafael

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Rio das Pedras, Av. Odilon Pires, Av. Aricanduva, retorno, Av. Aricanduva, seguindo normal.

3134/10 Shop. Aricanduva – Metrô Tamanduateí

Ida: sem alteração.

Volta: normal até a Av. Rio das Pedras, Av. Odilon Pires, Av. Aricanduva, retorno, Av. Aricanduva, seguindo normal.

3778/10 Jd. Sta. Terezinha - Metrô Carrão

Ida: Av. Alziro Zarur, R. Morubixaba, Av. Maria Luiza Americano, Av. Afonso de Sampaio e Sousa, acesso, Av. Rio das Pedras, Av. Dezenove de Janeiro, seguindo normal.

Volta: normal até Av. Rio das Pedras, Av. Arq. Vilanova Artigas, contorno, Av. Arq. Vilanova Artigas, Av. Rio das Pedras, acesso, Av. Afonso de Sampaio e Sousa, Av. Maria Luiza Americano,R. Morubixaba, Av. Alziro Zarur.



3098/10 Jd. São Francisco – Shop. Aricanduva

Ida: normal até a Av. Mateo Bei, Av. Rio das Pedras, Av. Odilon Pires.

Volta: sem alteração.

364A/10 Hosp. Ipiranga – Shop. Aricanduva

Ida: normal até a Av. Luís Pires de Minas, Av. Rio das Pedras, Av. Odilon Pires, Av. Aricanduva, retorno, Av. Aricanduva, Av. Principal Leste, Av. Savoy City.

Volta: sem alteração

4030/10 Fazenda da Juta – Shop. Aricanduva

Ida: normal até a Av. Mateo Bei, Av. Rio das Pedras, Av. Odilon Pires, Av. Aricanduva, retorno, Av. Aricanduva, Av. Principal Leste, retorno Eletropaulo, Av. Principal Leste.

Volta: sem alteração.

Corrida de aniversário do EC Pinheiros

Uma corrida de rua com provas de 5 km, 10 km e 15 km integra as comemorações de 123 anos do Esporte Clube Pinheiros, neste domingo (18).



A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito na região da Marginal Pinheiros, das 2h às 11h, para a realização da corrida com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e lazer. A corrida terá largada às 6h30.



As vias que compõem o percurso da corrida serão bloqueadas a partir das 02h00, com a implantação dos desvios de tráfego, que visam garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.



Interdições



• Marginal Pinheiros, pista expressa, sentido Castelo Branco, entre a Ponte Transamérica e imediações da Rua Tucumã;



• Acesso da Avenida João Dias, sentido centro, para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco, pela ponte velha;



• Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapiúna), para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;



• Ponte Octavio Frias de Oliveira (Estaiada), sentido Marginal;



• Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal;



• Viaduto República da Armênia, sentido único;



• Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa.

Alternativas

Macro desvios

• Região Santo Amaro para o Itaim:



• Ponte João Dias, sentido Centro, e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco ou;



• Avenida João Dias, sentido Centro, à esquerda na Rua Laguna, Avenida Cecília Lottenberg, Rua José Guerra, Avenida Cecília Lottenberg, Avenida Dr. Chucri Zaidan, Avenida Engenheiro Luís Carlos Berrini, à direita na Praça Soneto, à esquerda na Rua Guararapes e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco.



Micro desvios



• Marginal Pinheiros, pista expressa e seus acessos, sentido Castelo Branco, entre Ponte Transamérica e Rua Tucumã: seguir pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;



• Acesso da Avenida João Dias, sentido Centro à pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco pela Ponte Velha João Dias: seguir pela Ponte João Dias, sentido Centro e Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;



• Acesso da Ponte Edson de Godoy Bueno (Itapiúna), para a pista expressa da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco: seguir pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;



• Ponte Octavio Frias de Oliveira, sentido Marginal: seguir pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal, Avenida Dr. Chucri Zaidan, sentido Morumbi, Ponte Caio Pompeu de Toledo, sentido Bairro, Rua Francisco Tramontano, Avenida Dr. Alberto de Oliveira Lima e Avenida Magalhães de Castro, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Interlagos;



• Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Marginal: seguir pela Avenida Jornalista Roberto Marinho, sentido Marginal, Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco;



• Viaduto José Bonifácio C. Nogueira, sentido Jabaquara: seguir pela Avenida das Nações Unidas, pista local da Marginal Pinheiros, sentido Castelo Branco e Avenida Jorn. Roberto Marinho, sentido Jabaquara.



• Viaduto República da Armênia: Seguir pela Avenida dos Bandeirantes, sentido Marginal e Av. das Nações Unidas, pista local da Av. Marginal do Rio Pinheiros, sentido Castelo Branco.



• Viaduto Marcelo Figueiredo Portugal Gouvêa: o fluxo de trânsito será canalizado para as faixas da esquerda.



21° Passeio Ciclístico “Pedalando na Primavera''

Com concentração na Praça Heróis da FEB, a Zona Norte sedia neste domingo (18), o 21º Passeio Ciclístico da ADEPOM.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) vai monitorar o trânsito nas imediações do Campo de Marte, zona norte da cidade, no domingo (18), das 6h às 10h30, para realização do passeio ciclístico.



As vias que compõem o percurso da pedalada serão monitoradas pela Engenharia de tráfego da CET, visando garantir as condições de segurança e conforto dos participantes e dos usuários do tráfego de passagem.



Percurso



- Avenida Santos Dumont, Avenida Olavo Fontoura, Avenida Braz Leme e Avenida Santos Dumont.



Alternativas



- Os veículos com destino ao centro poderão seguir pela Rua Voluntários da Pátria e Avenida Cruzeiro do Sul;

- Os veículos que circulam pela Avenida Olavo Fontoura poderão seguir pela pista local da Marginal Tietê.